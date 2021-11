Elecciones de CENUR Regional Norte

La Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República tendrá elecciones para renovar parcialmente los representantes en los órganos de cogobierno regionales y locales de las sedes Salto y Paysandú. Están convocados a votar sus representantes, los estudiantes, docentes y egresados. Se han previsto una docena de circuitos en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro para la recepción de los sufragios.Dichas elecciones no están reguladas por la Corte Electoral, ni tienen carácter obligatorio, siendo organizadas y fiscalizadas por una Comisión Electoral Regional del Cenur Litoral Norte.El padrón se encuentra disponible en el sitio web:www.elecciones.edu.uy y en www.litoralnorte.udelar.edu.uy Las consultas relacionadas con las elecciones del Cenur Litoral Norte deben dirigirse a la casilla de correo electrónico:elecciones.cenur@litoralnorte.udelar.edu.uy Quienes concurran a votar deberán presentar la cédula de identidad.¿Quienes votan en las elecciones del Cenur Litoral Norte?En las elecciones del Cenur Litoral Norte votan los estudiantes que desarrollan actividades curriculares en las Sedes que integran la zona de referencia del Cenur y figuran en las listas oficiales de las carreras de la Universidad de la República de las cuales, por lo menos, se cursa un año lectivo en el Cenur; y también los inscriptos en los Ciclos Iniciales Optativos que se cursan en las sedes del Cenur. En el orden docente votarán los docentes propios del Cenur; todos los docentes que cumplan funciones en las sedes que integran el Cenur, siempre que tengan asignación específica de funciones para la sede respectiva. En el orden egresados están habilitados a votar los egresados de carreras propias de la Universidad de la República que se hayan graduado en el Cenur; los egresados de carreras propias de la Universidad de la República residentes en la zona de referencia delCenur o que desempeñen su actividad laboral principal en dicharegión.En Salto los circuitos funcionarán (de 8 a 17) en la sede principal enRivera 1350 y uno móvil que estará en la estación experimental deAgronomía de 8 hasta las 13 y luego, de 14 a 17 horas, en el HospitalRegional de Salto.En Paysandú funcionarán cuatro comisiones receptoras de votosdistribuidas de la siguiente manera: dos en el Aula Magna en la sedede la calle Florida 1065; una en el salón 1 del Complejo EducativoPaysandú en la ex-Terminal (Zorrilla y Artigas) y un cuarto en laEstación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC). Los circuitos,en la sede central y el complejo educativo Paysandú, funcionarán de8 a 17 horas y en la EEMAC estará habilitado de 8 a 13 horas.En Río Negro la recepción de votos se realizará en la sede de la Casade la Universidad de Río Negro en el Barrio Anglo y en Artigas seinstalará un circuito en la Casa de la Cultura de la ciudad de Artigas yotro en Bella Unión (también en la Casa de la Cultura); en ambosdepartamentos la votación estará habilitada de 8 a 15 horas. Tambiénse ha previsto un circuito en la Comisión Coordinadora del Interior, enBrandzen 1962.¿Por qué es importante votar?Las elecciones de los Cenures no tienen carácter obligatorio y, por lotanto, no hay sanciones para quienes no sufraguen, sin embargo laconcurrencia voluntaria a votar es de fundamental importancia comoseñal de apoyo a la presencia universitaria en la Región y para elfortlecimiento de sus órganos de co gobierno.La participación voluntaria refleja el aval a la regionalización de laUniversidad de la República y sus esfuerzos por estar presente y encrecimiento en todo el país. También denota respaldo a docentes,estudiantes y egresados que han aportado con compromiso en laconsolidación de un proyecto que tiene en su espíritu lademocratización y generalización del acceso a la educación terciariapública de calidad. La participación es también el impulso parasuperar algunas dificultades propias del proceso y contribuir amejorarlas.Renovación parcial