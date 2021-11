Fiscalía archivó denuncia por violencia doméstica a integrante del comando de Policía de Salto

Hace unas semanas atrás, Quinto Elemento informó de una denuncia por violencia doméstica a un integrante del Comando de Policía de Salto. Según constaba en la denuncia de su ex pareja, en momentos que «devolvió los menores a su hogar, se había producido una discusión y el Comisario, habría empujado a la ex pareja contra un portón de la finca» La Sra. llamó al 911, al otro día procedió a denunciar en forma escrita al Comisario, su ex pareja.

Pasada las actualizaciones judiciales, la Fiscal Dra. Altez, archivó la causa por no encontrar de las actuaciones judiciales llevadas adelante, causa de delito alguno.