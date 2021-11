«La LUC es el Uruguay, lo que vimos en los últimos 15 años, eso no era nuestro país» Dra. Hackenbruch

En el marco de lo que fue la primera actividad llevada adelante por parte de la histórica Agrupación Armando I. Barbieri, Lista 1, en su vuelta a la vida política activa dentro del Partido Colorado, se desarrolló en la Departamental José Batlle y Ordóñez de calle Joaquín Suárez una disertación por parte de la Dra. Blanca Hackenbruch desmenuzando los aspectos más importantes de la Ley de Urgente Consideración y explicando la necesidad de defenderla.

Una nota triste

En la sala de sesiones Raúl Ferro, rebosante de simpatizantes, la presentación del acto estuvo a cargo del tres veces Diputado por Salto Dr. Luis Batlle Bertolini, quien manifestó “tener el deber que iniciar este acto con una triste noticia para quienes pertenecemos a esta Departamental, hoy fue sepultada Graciela de los Santos, una integrante desde su juventud de esta agrupación. Trabajadora, leal, siempre dispuesta cuando se la necesitaba, ofició de secretaria durante muchos años y lamentablemente, aún joven, dejó de existir.” La asamblea resolvió en ese momento rendirle honor a la correligionaria desaparecida con un minuto de silencio y posteriormente un fuerte aplauso.

Luchar por lo que la gente votó en 2019

Posteriormente Bertolini hizo referencia al motivo de la reunión, que “es el tema del momento” por encima de cualquier otra cosa y que debe ser el de “enfrentar a quienes quieren derogar la Ley de Urgente Consideración”, en donde tenemos que poner todas nuestra fuerzas y ganas para salir a defender lo que esta ley condensa y que en definitiva es “lo que la gente votó en octubre y noviembre del 2019”.

Transferencia de los antiguos dirigentes a los nuevos

Hizo referencia al significado de lo que se veía en la mesa que Presidió la asamblea. Allí se veía por un lado a un antiguo dirigente Romeo Aranguren, a quien se refirió como “un viejo dirigente barrial que durante incontables años ha estado transitando y llevando la voz de la Lista 1 y el Batllismo”. Lo que se pretende desde la antigua dirigencia dijo, entre los cuales se incluye, es transferir a los jóvenes, que no son el futuro, son el presente y deben tomar la posición de dirigentes. De esa manera presentó a Paola Malaquina, hija del “gran Intendente Esc. Eduardo Malaquina, que nos va a acompañar en estas lides junto al compañero aún más jóven de 21 años, estudiante de derecho Ernesto Silvera, ejemplo de esfuerzo y sacrificio a través del estudio para poder conquistar un mejor futuro para si mismo y su comunidad.” Agregó que esta mesa encarna lo “mejor del batllismo”, y representan los valores que esta rejuvenecida agrupación pretende recuperar a partir de ahora.

Seguidamente presentó a la principal oradora de la cita, la Dra. Blanca Hackenbruch, a quien le dedicó palabras de agradecimiento por la “enorme tarea desarrollada” para resumir y explicar con conceptos claros los fundamentos de la LUC.

“Quiero demostrar los beneficios de esta ley”

“No solamente pienso hablar sobre la LUC, sino, defenderla, la LUC no se deroga. Y quiero demostrar que, durante este año, ha sido una ley muy beneficiosa para el país”, fue lo primero que afirmó la Dra. en la Departamental José Batlle y Ordoñez, ante la muy nutrida concurrencia.

Dijo que en estos tiempos se hace necesario explicar sobre los diferentes temas que cuestiona la oposición, como son las garantías de alquileres, los desalojos, la seguridad, la Enseñanza, la Regla Fiscal, las adopciones, los combustibles y tantos temas más en que se deben de informar con claridad y firmeza.

“Debemos de hablar de todas aquellas “cosas espantosas”, que dijeron que iban a pasar y no pasaron”, señaló la abogada, y agregó como un punto importante, “Después de la charla, tenemos que organizarnos, formar brigadas y salir barrio por barrio a informar. Uno de los temas que ha generado miedo es el de los alquileres, arrendamientos sin garantías con los plazos de desalojo, por suerte el panorama se va aclarando y ya se sabe que no es así como lo quieren hacer aparecer para asustar”.

Sobre regla fiscal dijo la gente la va a entender cuando se vea el despilfarro, cuando se vean las auditorias, “es como en la casa de uno, no se puede gastar más de lo que ingresa”. Señaló que, de todas maneras, considera los temas de la Enseñanza y de la Seguridad, como los más importantes y en lo que pone énfasis la oposición.

Dijo que, “ellos (la oposición) están haciendo una campaña contra la LUC, hablando contra el gobierno, tenemos que ver la LUC. Ellos quieren hacer de esto, casi como una elección de medio término. Por ahora no les está yendo bien en las estadísticas, pero lo que hacen es una falta de respeto a la gente. Estamos reunidos para hablar de la LUC y nos encontramos con qué es lo que pasó. Yo hablo de las auditorias porque tienen que ver con la LUC”.

Dijo que el gobierno anterior no fue previsor ni siquiera en el tema del Covid 19, no había ni tapabocas y consideraba al virus como una simple gripe.

Abordó luego temas de seguridad, mostrando estadísticas oficiales nacionales, y en particular, de Salto, donde se ve una clara baja en todos los tipos de delitos. Que si se toma en cuenta el poco tiempo que lleva el nuevo gobierno y se compara con las mismas estadísticas del gobierno anterior, son muy claras a favor del Ejecutivo actual.

Luego la charla derivó en otros temas fuera del ámbito de la LUC apelando a su experiencia en gobiernos departamentales, en donde también demostró sus conocimientos amplios y profundos sobre dicha temática.

Digamos finalmente que la Dra. Blanca Hackembruch reiteró en varias oportunidades que saldrá a defender esta Ley de Urgente Consideración, y en particular sus artículos cuestionados con total convicción ya que considera que es una ley muy buena para el Uruguay, y reiteró también la importancia de formar brigadas para salir barrios por barrio, casa por casa, para darle argumentos sólidos a la población para que vote el No a la derogación de los 135 artículos cuestionados de la LUC. “La LUC es el Uruguay, lo que vimos en los últimos 15 años, eso no era nuestro país, el que elegimos para vivir y por eso la vamos a defender”.