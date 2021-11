La Violencia de Género es todo el año y la responsabilidad es de todo/as

Estamos en noviembre, no es novedad para nadie, un mes especial en sensibilización, y visibilizacion de una o la problemática que las mujeres sobrellevamos y nos atraviesa, y nos mata como es la violencia de género.

Hace muchos años en Salto, primeramente desde una coordinadora, la Coordinadora de Género, que supo ser premiada a nivel internacional, donde éramos pocas las mujeres que la integramos, con reuniones, en ese momento en Mides, después en Udelar se buscó el espacio desde donde plantear toda esta problemática. Con organizaciones sociales integrándola como «Mujeres como vos», instituciones, etc. La temática no era sólo violencia de género , sino todo tipo de violación a los derechos de nosotras las mujeres, fue ahí que nos encontró con la IVE, (Interrupción Voluntaria del embarazo), en el departamento de Salto donde los ginecólogos médicos en su totalidad, hacían objeción de conciencia, no respetando el derecho de la mujer o mujeres sobre su cuerpo. En 2011 llega el refugio para violencia, articulado por Intendencia de Salto, Mides, ASSE, Centro Comercial, donde a través de un comodato la intendencia, accedía a un lugar, espacio que es de ASSE, para allí alojar a las mujeres víctimas de violencia, junto a sus hijos. En el lugar trabajaron funcionarias municipales, bajo la supervición en su momento de la Psicóloga Corina Roig. El planteo o la intención era que una vez superado cierto período de aislamiento del victimario, esa mujer ingresara a una «bolsa de trabajo» en el Centro Comercial, línea, que nunca prosperó…..

Un refugio usado en el último período de gobierno de la administración colorada, no precisamente para víctimas, sino que también hubo alojada ahí, militante con problemas habitacional, según documentos que en su momento recabó la Oficina de Género y Generaciones de intendencia de Salto en 2015. Los muebles, muchos de ellos fueron donados o prestados al ejercito(cuchetas) en ese último año y el abandono fue total, un refugio inundable, con techos añejos, donde además las formas de abordaje de la problemática no eran las más adecuadas, pero que en su inicio sirvió para la la no existencia de la nada misma.. .

El intendente Lima ordenó cerrar el refugio en 2016 , hacer un presupuesto nuevo, se hizo obviamente, se capacitó con INMUJERES MIDES el personal y nunca aprobó la reapertura. En el medio, una víctima aislada, una Directora de Género (Nelly Rodríguez) que ordenaba cortarle el agua del lugar, la comida y una mujer viviendo ahí, y casi un año de denuncias en denuncias. En el 2017 la Iglesia Católica, da en comodato otro lugar, en conocimiento de esta situación y de la urgencia de solución. El intendente Lima, aloja allí dos funcionarias, junto a la Directora de Género y nunca lo habilitan a excepción de casa habitación para una Sra. sola con problemas de vivienda,( que nosotros pudimos hacerle una nota hace 3 años) y posteriormente aloja una pareja con hijos. Este ha sido el derrotero de los, Refugios para víctimas de violencia de Género en Salto, un desastre , responsabilidades compartidas, muy compartidas. Senadores, Diputados, Ediles, integrantes del Gobierno Departamental, políticos y políticas que ante un femicidio postean en redes y después ni mella. Que piensan que el refugio, es lo único que se necesita y lo usan para repicar lo que desde organizaciones sociales feministas gritan, desesperadamente. La violencia es un tema integral en su abordaje, el refugio, es una línea de esta solución y no la única. La mujer víctima de violencia necesita equipos técnicos de abordaje en territorio, un pasaje de Ómnibus es caro o inaccesible muchas veces o el entorno les hace imposible el traslado, necesita trabajo, necesita que sus hijos estén protegidos, como ellas, con la garantía que las cuidan. Necesitan tener la seguridad que cuando hacen una denuncia en Salto, no deban tomarse 3 líneas de Ómnibus por ejemplo, o que en la Unidad de Violencia y Género de la Policía, dejen de ser vistas como en una vidrierera por el ómnibus y sus pasajeros que para, justamente ahí…..

En el mes de Lucha contra la Violencia de Género, a dejarnos de discursos, a articular, a bajar políticas públicas que aborden la problemática, estamos cansados del gre gre, porque las mujeres se mueren porque las matan. Los hombres, el machismo, el. Patriarcado, los mismos que hacen las leyes, que nos representan y que tienen este discurso conveniente, pero no mueven la aguja. Sino, miremos para atrás hace unos días, Nataly fue asesinada por su pareja, fue un femicidio y no vi desde ningún Partido Político en Salto, instituciones , un mensaje de repudio.

Posiblemente ahora lo usen para, señalar, reivindicar, y está bien pero la violencia hacia las mujeres es todo el año, todos los días!!