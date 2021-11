Mijail Pastorino conversó con vecinos y vecinas en Plaza Flores

En el día de ayer jueves se llevó adelante el encuentro con vecinos y vecinas en la Plaza Flores, del candidato a la, Presidencia de la Mesa Política Departamental Mijail Pastorino, el Senador Alejandro «Pacha» Sánchez y el ex intendente de, Paysandú Guillermo Caraballo. Un acto frenteamplista, que tuvo un ida y vuelta muy interesante, con planteos no sólo de definiciones de esta candidatura y del Frente Amplio que muchos añoran, sino también planteos que tienen que ver con la LUC, los últimos días de marzo. Una candidatura que se consolidó, no sólo por la cantidad de grupos o sectores que la fortalecen, sino por el Frenteamplista que añora, el regreso de esa utopía, de las bases ideológicas, de lo que «nos hizo diferentes», tan sencillo como eso, dice Mijail. El 5 de diciembre es la oportunidad para cambiar, para reconstruir y fortalecer, si tenés más de 14 años, podes votar, porque también se disfruta, sin duda alguna.

Y si tu voto es por Mijail, conciencia tranquila sin duda alguna, frenteamplista es Mijail Pastorino, la opción.