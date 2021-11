No al palo en la rueda

Esta es una frase que se usa en distintas circunstancias y por estos días nos hemos encontrado con actitudes que merecen, se las ponga de ejemplo para utilizar la misma. Estamos viviendo una situación donde unos pocos, están dispuestos a poner trabas al despertar del nuevo Uruguay y a que comencemos a transitar por el camino de la salida de la crisis, con un crecimiento económico, que beneficiara a todos los Uruguayos.

Sinceramente no comprendemos que para generar réditos políticos, existan Uruguayos que antepongan sus intereses, a los de la Patria. Nosotros entendemos hay que personas que no piensan igual a el gobierno y están en todo su derecho de hacerlo. Pero lo que no compartimos, es que solamente por estar en contra, busquen la manera para que las cosas no salgan y pongan en juego el destino de los Uruguayos.

Tenemos por delante la campaña de la LUC, que quienes apoyamos a este gobierno, NO queremos derogar, y están quienes si quieren hacerlo. Está bien y estas son las reglas de la democracia, pero no todo vale. Hoy vemos a un Frente Amplio que está detrás de la campaña para derogar esta ley, pero su brazo ejecutor es el PIT CNT. Manda a realizar “el trabajo sucio” a la central sindical y no quedar expuestos frente a la ciudadanía, pero aquí queremos ser bien claros, lo que hace el PIT CNT es lo que el Frente Amplio le indica.

No podemos entender y menos compartir que se armen piquetes y conflictos sindicales por cuestiones que son irracionales, en otros casos por reclamos que no hicieron durante los 15 años del gobierno del FA y ahora se acuerdan de hacerlo. La verdad que esta actitud lo único que logra es que las aguas se dividan más y esto no es bueno para el país, no compartimos la teoría de “la grieta” y tampoco la fomentamos, pero no podemos permitir y quedarnos callados cuando vemos que algunos nos quieren llevar a esta situación.

Hoy tenemos un Presidente que continua con una aprobación de casi el 60% y eso los tiene desconcertados. Un día salen a decir que el Presidente no puede hacer campaña pública para NO derogar la LUC y al otro el Senador Andrade lo invita a debatir sobre la misma. Algunas situaciones que se dan en este referéndum son más increíbles aun, hay artículos que el Frente Amplio propone derogar que en el parlamento los acompaño, de verdad no se entiende.

Lo que al final del día sí está claro, que esto no es un referéndum contra algunos artículos de una ley, que además es justa y popular, es un cuestionamiento al actual gobierno, a un Presidente que está haciendo historia y a impedir que las transformaciones necesarias lleguen a Uruguay.

Acá hay que entender que hay mucho en juego, los que vamos a votar por el NO, somos los que defendemos el Uruguay del futuro y los demás son los que aún no entendieron que la gente decidió cambiarlos y quieren hacer lo imposible para que a este gobierno le vaya mal. Por suerte el Uruguayo la tiene clara y sabe que no podemos retroceder, no podemos quedarnos en el pasado, porque de ellos depende el futuro de todos.

Carlos Silva

Edil, Lista 50

Partido Nacional

