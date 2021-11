Nueva Agrupación presentará Cabildo Abierto hoy a la noche en Ferro Carril, con Cecilia Eguiluz

Este lunes 8 de noviembre, a la hora 19:00 en Club Ferro Carril se llevará adelante la presentación de la nueva Agrupación Política Departamental en Salto, de Cabildo Abierto con la referencia de la Dra. Cecilia Eguiluz.

La Dra. fundadora de Vamos Salto, en el Partido Colorado, ex edila, ex Diputada, Senadora, ex Secretaria de la Intendencia de Salto, ahora con Agrupación propia, con referentes fundamentales como lo son el Ing. Federico Galeano, Psic. Verónica Ocampo, Dr. Mariano Machado,y muchísimos dirigentes ex colorados, blancos y frenteamplistas, que acompañarán esta nueva propuesta y la Psic. María Marta Mazzula Albisu, de Cabildo desde su origen. Se presentará la conformación de sus integrantes y los objetivos trazados hasta ahora. Desde ya les agradezco vuestra presencia, la cual es muy importante.-