Protocolo de espectáculos públicos con gran afluencia de público, a partir de este 12/11 actualizado por MSP

El actual escenario epidemiológico y el alto porcentaje de vacunación COVID-19 en la población, permite adoptar las siguientes medidas para ser aplicadas en eventos y espectáculos con gran afluencia de público. Las mismas se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sobre celebraciones de reuniones multitudinarias durante la pandemia COVID-19. Su aplicación deberá adaptarse a la naturaleza y características de cada actividad y a las disposiciones de las autoridades competentes según corresponda.

El presente documento determina pautas y recomendaciones formales del Ministerio de Salud Pública orientadas a facilitar el desarrollo de eventos y espectáculos con gran afluencia de público, planificados o espontáneos; públicos o privados; recurrentes o puntuales, con el fin de establecer condiciones sanitarias seguras durante su implementación y minimizar el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19.

Las medidas entran en vigencia el sábado 13 de noviembre de 2021.

PAUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON GRAN AFLUENCIA

DE PERSONAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

12 de noviembre, 2021

En el Anexo 1, figura el Cuadro Nivel de Riesgo COVID-19 en eventos/actividades – Adaptada de OMS, elaboradas por la Dirección General de la Salud, el cual expone las consideraciones que los

organizadores y tomadores de decisión, deben tener en cuenta para evaluar el riesgo, previo a la realización de actividades y concentraciones con mayor aforo de público (recreativas; eventos

religiosos; deportivos; sociales; culturales, académicos).

⛔. CONSIDERACIONES GENERALES

El riesgo de exposición al Coronavirus SARS-CoV-2, dependerá del tipo y envergadura de la actividad

a desarrollar; locación, perfil del público asistente, estado de salud previo de las personas, su inmunización. y la situación epidemiológica del país. En el contexto de la Pandemia COVID-19, las actividades objeto de este documento, que son de larga duración, con presencia de personas que interactúan entre sí, con numerosas superficies de contacto, baja probabilidad de cumplimiento del distanciamiento físico y social, así como del uso adecuado de mascarillas, incrementan el riesgo de

transmisión del Coronavirus SARS-CoV-2.

La eficacia de las diferentes medidas que se implanten para frenar posibles contagios, dependerá en gran medida de características y condiciones de índole personal y social, permaneciendo vigentes

las siguientes recomendaciones, independientemente del estado de vacunación contra COVID-19:

Practicar el distanciamiento físico de seguridad interpersonal.✔️ Uso de mascarilla en espacios cerrados y abiertos muy concurridos, salvo en circunstancias

específicas determinadas por la autoridad sanitaria.✔️ Protección respiratoria, cubriéndose la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo

al toser o estornudar.✔️ Extremar las medidas de higiene personal, en especial el lavado de manos con agua y jabón

o su higiene con un desinfectante de manos a base de alcohol.✔️ Permanecer al aire libre y reducir al mínimo las reuniones en lugares cerrados; evitar zonas concurridas o mal ventiladas. De acuerdo a la Escala de Riesgo de la Texas Medical Association, concurrir a eventos y espectáculo con gran aforo se considera un nivel de riesgo alto. Dicha escala ha sido confeccionada durante el año 2020, sin considerar la variable de inmunización. Las siguientes consideraciones, orientan sobre los aspectos que deberían tener en cuenta tan los asistentes como los organizadores e involucrados en un evento, con el fin de contribuir a la reducción del riesgo de COVID-19 a) Controles previos al desarrollo de la actividad.✔️ b) Condiciones e Higiene del lugar.✔️ c) Medidas de Protección y Autocuidado.✔️ a) Control / Chequeo previo a concurrir a la actividad✔️ b) Evaluación de las Condiciones y Medio Ambiente del lugar✔️ c) Medidas de Protección y Autocuidado✔️ • ¿Cuenta con Vacunación COVID-19?✔️ • ¿Pertenece a un grupo de riesgo?✔️ • ¿Ha estado en contacto con personas COVID-19✔️ +? • ¿Presenta síntomas compatibles con COVID- 19? • ¿se encuentra aguardando el resultado de un test COVID-19? • ¿se encuentra realizando cuarentena o aislamiento por COVID- 19? • ¿Se trata de un espacio abierto o cerrado? • ¿Qué dimensiones tiene el espacio? • ¿Cuál es el Aforo? • ¿La ventilación, es natural o artificial? • ¿Dispone de medidores de CO2? • ¿Cuánto tiempo dura la actividad? • ¿Cómo es la higiene del lugar? • ¿Qué características tiene la actividad? • Guardar distancia física entre asistentes • Uso de mascarilla facial permanente • Lavado y/o desinfección de manos • Mantener la distancia social (burbuja) • Protección respiratoria al toser o esto

Dentro de los Controles previos al ingreso los asistentes, organizadores o involucrados en el evento, deben considerar si presentan un riesgo personal. Participar de actividades en las

cuales se interactúa con personas ajenas a su círculo de contactos, puede significar un riesgo en aquellas personas que pertenecen a las poblaciones especialmente susceptibles de sufrir

complicaciones por COVID-19. El riesgo personal puede ser identificado en:

a) Listado de comorbilidades 2020 del Anexo 1 del Documento MSP disponible en el

siguiente link: https://www.gub.uy/ministerio-salud-

publica/comunicacion/noticias/recomendaciones-para-reintegro-actividad-laboral-

organismos-publicos-frente. Corresponde a la población de riesgo considerada durante

el año 2020, sin considerar la condición de vacunas anti COVID-19.

b) Listado de comorbilidades 2021 del Anexo 1 del Documento MSP disponible en el

siguiente link:ma https://www.gub.uy/ministerio-salud-

publica/comunicacion/noticias/recomendaciones-buenas-practicas-sanitarias-para-

reintegro-actividad-laboral. Corresponde a la población de riesgo a partir de julio 2021,

considerando la situación epidemiológica y el estatus vacunal anti COVID-19.

• Quienes hayan estado en contacto con personas con diagnóstico de COVID-19 positivo y

quienes presenten síntomas relacionados a la enfermedad COVID-19 o de cualquier otra

índole, deberán consultar a su prestador de salud para seguir las directivas médicas, estando

impedidos de asistir al evento.

• Quienes se encuentren aguardando resultados de test COVID-19 o se encuentren cursando

cuarentena o aislamiento por dicha enfermedad, no deben concurrir a ninguna actividad,

debiendo permanecer en su domicilio.

• Los controles y chequeos previos pueden incluir un auto cuestionario relacionado a la

enfermedad COVID-19, contribuyendo a la toma de conciencia del riesgo y aumentar el

cumplimiento de las medidas de protección. Un check list puede ser de utilidad para

regularizar la asistencia al evento y contar con una mejor autoprotección y seguridad de los

asistentes, al prestar atención a los síntomas de enfermedades generales como fiebre junto

con problemas respiratorios leves (tos seca, catarros) o en los casos de síntomas típicos de

COVID-19 como pérdida aguda del olfato y del gusto. Puede consultarse una guía orientativa

en: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/lista-

verificacion-sintomas-covid-19 7

• Contar con información sobre el estado de inmunización, es una variable a tener en cuenta

en este tipo de actividades. Las personas disponen de diferentes mecanismos para acceder

a su certificado de vacunación COVID-19, a través de la página web del MSP; App

coronavirus; en su Historia Clínica Digital o Vacunatorios del país

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Protocolos y Procedimientos:

• El organizador del evento, deberá tener en cuenta las pautas y recomendaciones

establecidas en el presente documento a la hora de elaborar el Protocolo de Actuación del

Evento en contexto COVID-19, el cual deberá presentar ante la autoridad competente, en

caso de que este le sea solicitado.9

• El mismo deberá asegurar entre otros aspectos el aprovisionamiento de los insumos

necesarios para el cumplimiento de las medidas higiénicas durante todo el desarrollo del

evento (montaje, realización y desmontaje) tales como agua y jabón, toallas de papel, bolsas

de basura, papeleras, mascarillas de cortesía, entre otros. En los lugares de ingreso y áreas

comunes, se deberá contar con dispensadores de alcohol en gel, de preferencia de accionar

con el pie, para la higiene y desinfección de manos de los asistentes.

Poblaciones vulnerables:

• En caso de que concurran personas mayores de 65 años, que presenten comorbilidades o

algún tipo de requerimiento especial por su situación de salud, se recomienda disponer de

un espacio especial para estas, con un menor número de asistentes, evitando las áreas

comunes.

• Como mecanismo de trazabilidad, se deberá disponer de un listado con nombre y teléfono

de los trabajadores dependientes o no, a fin de facilitar la identificación de contactos en caso

de ser necesario. Toda la información recogida estará amparada según las condiciones

previstas por la Ley N° 18.331 (protección de datos personales). Este listado se conservará

durante 30 días, debiéndose destruir posteriormente.

Distancia interpersonal y uso de mascarillas:

• El organizador y titular velarán por que se respete la distancia interpersonal de seguridad,

evitando la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención

a los accesos y desplazamientos interiores, zonas de escaleras, ascensores, zonas comunes

de paso, zonas recreativas, espacio gastronómico y de restauración, zonas de descanso,

vestuarios, comedores, gabinetes higiénicos, entre otras.

e deberá indicar en forma expresa por parte de los organizadores y titulares para cualquier

espacio donde se desarrollen los eventos que sean de concurrencia “mixta” (concurso de

personas sin pautas vacunales completas con otras que si puedan tenerla), el uso de

mascarilla facial en todo momento en espacios cerrados, exhortando a su uso en espacios

abiertos, en especial en zonas concurridas o de gran aglomeración, a excepción de las

personas que presenten algún tipo de afección o dificultad respiratoria que pueda verse

agravada por el uso de la misma, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no

disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de

conducta que hagan inviable su utilización. Para estos casos, se deberá asegurar la distancia

de seguridad interpersonal con respecto a otras personas.

• La mascarilla facial tampoco será exigible en el caso de ejercicio de la actividad artística o

deportiva, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la

propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo

a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

• Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal, si los

artistas o personas intervinientes no disponen ya de mascarilla facial, se asegurará que las

personas trabajadoras que les asisten dispongan de equipos de protección adecuados al

nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el

correcto uso de los citados equipos de protección individual, tomando en cuenta lo

dispuesto por los Servicios de Salud en el Trabajo cuando corresponda su aplicación, según

las pautas del Decreto 127/201410

Higiene y desinfección:

• Los organizadores y titulares deberán asegurar que se adopten las medidas de limpieza y

desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los materiales, objetos,

superficies, establecimientos y espacios. A tales efectos deberán contar con un

procedimiento de limpieza, higiene, desinfección y eliminación de residuos en que se

detallen insumos, productos, horarios, frecuencia y equipamiento que usará el personal y

planilla de control, prestando especial atención a las zonas de uso común y a las superficies

de contacto más frecuentes.

Una guía orientativa puede consultarse en el siguiente link: https://www.gub.uy/ministerio-

salud-publica/comunicacion/publicaciones/recomendaciones-sobre-limpieza-desinfeccion-

entornos-publicos-areas 11

• En los establecimientos y espacios se deberá facilitar el acceso a lugares para la higiene de

manos. Los baños deberán disponer en forma permanente de papel higiénico, jabón líquido

y/o alcohol en gel, toallas de papel descartables, papelera de residuos con tapa de accionar

con el pie o similar.

• Se deberá definir la cantidad máxima de personas que pueden ingresar a los gabinetes

higiénicos, en función del tamaño y disposición de los mismos, asegurando el

distanciamiento seguro entre las personas, identificando en un lugar visible el aforo máximo

permitido.

• Se deberá realizar una desinfección y limpieza general antes de cada evento, y de manera

frecuente en los espacios de uso común. En el caso de realizar varias funciones, previo a cada

una de ellas, se procederá a una nueva desinfección previamente a la entrada de los

asistentes.

Medidas de información y señalización:

• Deberá disponerse información en lugares visibles como accesos, lugares de paso o

comunes, gabinetes higiénicos, puertas, ascensores, entre otros. Se dispondrán carteles

sobre las medidas higiénicas y sanitarias (distanciamiento, uso de mascarillas, lavado de

manos, protección respiratoria), así como para evitar aglomeraciones durante el evento y en

el entorno, en especial en los estacionamientos, comercios cercanos, transporte público, y

en los accesos.

• La señalización de recorridos obligatorios e independientes se realizará teniendo en cuenta

el cumplimiento de las condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.

• Asimismo, deberá establecerse la señalización necesaria e informar a las personas

trabajadoras y asistentes a través de apps sin contacto, páginas web y redes sociales, de las

medidas de seguridad e higiene, durante las reuniones, trabajos, montaje, ensayos, pruebas,

evento y desmontaje.

Ventilación del lugar:

• El hacinamiento, los espacios reducidos, cerrados o mal ventilados facilitan la trasmisión del

coronavirus a través de partículas o microgotas que permanecen suspendidas en el aire. Por

consiguiente, en los espacios cerrados se deberá garantizar una adecuada ventilación en

forma permanente, abriendo aberturas contrapuestas de forma que el aire circule y se

recambie. De lo contrario, deberá garantizarse la ventilación cada 15 minutos o a través de

equipos con sistemas de aire que inyecten el mismo desde el exterior. Los equipos de aire

acondicionado deberán mantener bloqueado el sistema de reciclado de aire interno.

• Teniendo en cuenta que la concentración de CO2 en el aire es un buen indicador de la tasa

de renovación de aire en un espacio cerrado, la que depende del volumen del mismo; el

número de ocupantes; su edad y actividad realizada, se recomienda medir el nivel de CO2,

estableciendo como umbrales los valores guía indicados en el Anexo 2 – Orientación sobre

calidad de aire interior y niveles de CO2, correspondiendo a un IDA 3 (hasta 800 ppm de

concentración de CO2).

Servicio de gastronomía y restauración:

• Se deberá disponer de suficientes stands o locales de expedición de alimentos y bebidas, a

los efectos de evitar la aglomeración de personas, sectorizando el acceso a los mismos. Las

disposiciones y recomendaciones específicas, deberán ajustarse al Protocolo vigente de

Cambadu y a las disposiciones de las áreas de Bromatología de las Intendencias

Departamentales.12

• Si el espacio lo permite, se facilitará la instalación de foodtrucks al aire libre, delimitando

plazas o áreas gastronómicas que permitan la adecuada circulación de personas,

manteniendo las distancias establecidas entre sillas de mesas contiguas según el Protocolo

vigente de Cambadu e Intendencias Departamentales.

• Los mostradores y barras deberán mantener un distanciamiento de seguridad entre

trabajadores y asistentes y de asistentes entre sí, evitando su aglomeración y sin permanecer

en los mismos para su ingesta.

Aforo de los eventos y espectáculos:

• Para la determinación del aforo total de un espacio -cerrado o abierto-, se deberá

tomar como referencia el cálculo establecido por las Intendencias Departamentales

de acuerdo a sus competencias, así como si los asistentes se encuentran

inmunizados o no*, y si se trata de espacios abiertos o cerrados13

.

a. Lugares abiertos:

• con asistencia de público inmunizado: 100 % de aforo.

• con asistencia de público mixto (inmunizado y no inmunizado): 70 % de aforo.

b. Lugares cerrados:

• con asistencia de público inmunizado: 80% de aforo

• con asistencia de público mixto (inmunizado y no inmunizado): 65% de aforo.

Se consideran asistentes inmunizados, a quienes cuenten con pauta vacunal completa,

habiendo transcurrido 14 días luego de haber recibido la última dosis vacunal o haber

padecido la enfermedad entre 20 y 90 días previos al evento. En los casos que corresponda

acreditar haber padecido la enfermedad en los plazos establecidos, la persona deberá

presentar ante el organizador del evento el resultado positivo del virus SARS-CoV-2, por

técnica de biología molecular del test RT-PCR o por determinación de Antígeno positivo.

Características especiales de los eventos y espectáculos:

• En el caso de desarrollarse espectáculos artísticos, culturales o académicos, se deberán

ajustar a los Protocolos establecidos por el SODRE – Ministerio de Educación y Cultura y a

las disposiciones de las Intendencias Departamentales.

• En el caso de desarrollarse espectáculos Deportivos, deberán ajustarse a los Protocolos de

la Secretaría Nacional de Deportes y a las disposiciones de las Intendencias Departamentales

correspondientes. Las actividades como carreras, maratones, ciclismo y afines, cuentan con

recomendaciones sanitarias establecidas por el MSP. 14

• En el caso de desarrollarse espectáculos, eventos o manifestaciones sociales en la vía

pública, deberán ajustarse a las disposiciones de las Intendencias Departamentales.