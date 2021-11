Sub Secretario de MTOP, Juan José Olaizola en Itapebí, junto a Albisu por Puerto de barcazas

El Dr Carlos Albisu Presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Delegación Uruguaya dijo en Quinto Elemento Radio este viernes a la mañana que «valoro como muy positiva, las instancias llevadas adelante en la Presentación del Nodo logístico productivo de la región de Salto Grande. Presentaciones de primer nivel de parte de los, equipos de las empresas inversoras de todos los proyectos, al auditorio con toda la representatividad política e institucional y la semana que viene hacerles llegar la documentación de cada presentación, para, evaluar entre todos entre lunes y martes, para reunirnos con el Presidente Luis Lacalle Pou el día jueves a las 12 del mediodía.

Monto, «hay inversiones de hasta 80, 90 millones de dólares y de 5 millones de dólares, puerto seco, ferrocarril, puerto de barcazas, importa el trabajo para los Salteños, no es un tema menor y es importante también para, que el día, de mañana lleguen otros inversores», dijo Albisu

Tiempo, «algunos vienen adelantando y queremos antes de fin de año comenzar con algunas obras, por eso nuestro apuro para, aterrizar políticas de Estado en Salto, hayy que concentrarse en estas cosas, y consultado sobre los dichos de Cattani agregó que no es tiempo de politiqueria»

Agregó que «yo no me voy a perdonar pasar por un lugar tan importante y no hacer nada por los salteños y los que estaban junto a nosotros, estos días tampoco, lo sentimos en el aire, acá todos dimos el paso para que esto saliera «

Con respecto a la llegada este viernes del Sub Secretario del Ministerio de Transporte y Obras Pública, Juan José Olaizola, fue para conocer el espacio físico, Itapebí donde se llevara adelante el puerto de barcazas.En su cartera está uno de los puntos más importantes, como los permisos de hidrográfia.