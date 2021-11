Siempre nos han escuchado decir que Salto está primero, que lo importante es nuestra bandera y las cosas que nos unen, y no lo que nos divide, y nosotros somos unos convencidos de que así es. El mejor ejemplo, fue la semana pasada, en donde todo el sistema político de Salto se juntó alrededor de una mesa para encontrar cual es la mejor propuesta para nuestra región.

Cinco empresas presentaron sus proyectos de desarrollo, encontrando allí, interés y ganas de escuchar las mismas.

Hoy queremos destacar que frente a la convocatoria realizada por el Dr. Carlos Albisu como Presidente de la CTM y con el apoyo de toda la Delegación del Uruguay, el sistema político Salteño respondió y se logró juntarlos a todos, buscando lo que nos une y nos define como Salteños.

Estaban en la mesa, además del Dr. Carlos Albisu, el Intendente de Salto, Andres Lima, el Senador, German Coutinho, los diputados por el departamento, Omar Estévez, Álvaro Lima y Rodrigo Albernaz, representantes del Partido Independiente, Hoover Rosas y del Partido de la Gente, Liliana Filonenko. En el marco de ésta instancia, hacía mucho tiempo que no veíamos una convocatoria similar, es más, no la recordamos.

Esta demostración de unidad es la que debemos aplaudir y, ante todo, reivindicar, esto es lo que nosotros queremos de la política, buscar los acuerdos por encima de las diferencias. Nosotros ya hemos dado algunos pasos hacia la búsqueda de acuerdos cuando en 2019 se conformaba la coalición, que hoy en día, gobierna a nivel nacional y que, además, se va consolidando a nivel departamental, pero esto, es un escalón más arriba, porque todos juntos buscan mejores soluciones para Salto.

Estos son los mensajes que los empresarios quieren ver, estas son la señales que el resto del sistema político nacional debe analizar, porque aquí estamos juntos, como coterráneos y dejando las banderas políticas de lado. Estamos convencidos, estas son las actitudes que la ciudadanía espera de sus gobernantes y lo que hará creer en que las oportunidades pueden palparse cuando estamos unidos.

No solo será importante la inversión que pueda llegar a la región, que traerá trabajo y prosperidad, sino que es importante que estos mensajes lleguen sin interferencias y sin ser sacados de contexto. El encontrar una instancia de unión y acuerdos, no quiere decir que no mantengamos diferencias, pero si demuestra que de a poco estamos volviendo a los orígenes donde los Salteños se juntaban y ponían por encima de todo, la bandera del Departamento de Salto.

Esperamos que este haya sido el primer paso de muchos que daremos en conjunto, y que sea el puntapié inicial para poner a nuestro departamento de nuevo en el lugar que se merece, que traiga desarrollo para nuestra gente y que se convierta en una política de estado donde por encima de las diferencias estarán los acuerdos, porque primero, está Salto.

Carlos Silva.

Edil, Lista 50.

Partido Nacional.