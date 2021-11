Tomás Pospisil Diplomático de la Unión Europea, se reunió con Albisu en Salto Grande

«The Salto Grande hydroelectric plant located between Uruguay and Argentina really impressed me. No wonder that Uruguay 🇺🇾 gets 98% of its electric energy from renewable sources. Will be back soon to organise a meeting of the Ambassadors of EU member states and @CarlosAlbisu», escribía en su red social tweeter Tomás Pospisil Diplomático de la Unión Europea en Uruguay, que trabajó 14 años en Rusia, y en la República Checa.

En realidad dijo «La Central Hidroeléctrica de Salto Grande ubicada entre Uruguay y Argentina realmente me impresionó, no es de extrañar que Uruguay obtiene el 98 % de su energía eléctrica de fuentes renovable. Volveremos pronto para organizar una nueva reunión con Embajadores miembros de la Unión Europea y su Presidente el Dr. Carlos Albisu.