XII Jornadas académicas del I. F. D Rosa Silvestri

Agenda

🔹8 de noviembre

Apertura de las Jornadas Académicas –hora 15.00

“Historia de la Educación por los 50 años de inauguración del Edificio del IFD “

Exposición « 50 años de historia «- Instituto de Formación Docente «Rosa Silvestri».

Muestra a cargo de Estudiantes 3ero B.Prof Soraya Machado



🔹9 de noviembre

Pasantía Rural-Magisterio presenta

Horario de 13.00 a 16.30 horas

Muestra de experiencias de Escuelas: 19 , 21, 25, 26,29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 48 y 56. .

Muestra de Expresión Artística –9 y 10 de noviembre

“Narrativas fotográficas y miradas tridimensionales 1° y 2° Magisterio. Prof.Marcela Franco

“ “Exploraciones artísticas en Pandemia” 1°y 2° Magisterio Prof Magisterio:Mary Rodríguez



🔹10 de noviembre

Horario de 13.00 a 16.30 horas

Muestra de experiencias de Escuelas: 60 ,66 ,69, 70, 80, 83, 84, 86, 91, 93, y 106.

Horario de 14 a 18.00

Muestra “Ciencia y la importancia de su enseñanza en primera infancia” 2do de MPI -Prof

Gabriela Da Silva



🔹11 de noviembre -Hora 20.OO

Presentación de Expresión Corporal-Expresión Musical -“Diálogo entre emociones-

intercambio interdisciplinario sonoro/corporal/plástico – 3er año Magisterio- Profs.Pablo

Sánchez – Sergio Calvo



🔹12 de noviembre –HORA 14.30

Presentación – video obra realizada por primer año de MPI-

Presentación Bebeteca Móvil -Proyecto de Extensión 3er año MPI.

PROYECTO “AULA COLORIDA” NIVEL 3 AÑOS DE ESCUELA 98.Mtra,Nidia Gelós

CIERRA CON UN TOQUE DE : “AFRICANITOS”-Patio IFD

–Conversatorios

Talleres SALÓN DE ACTOS

Martes 9

Hora 15. 0 0

Con la huerta aprendemos entre frutas y verduras” 4to A y C. Escuela Nro 26 «Colonia

Osimani»

Hora 16.00.

Departamento de Matemática presenta: “Trabajando con GeoGebra”

Modalidad Taller presencial – hasta 20 participantes– Requisitos: concurrir con

computadora, celular o Tablet con el programa Geo-Gebra descargado y batería completa.

Hora 17:30

Departamento Investigación Educativa presenta:

– Resultados de Investigaciones realizadas por estudiantes- Estudiantes de

3er año- Prof Carlos Bochia presencial y virtual

• « El impacto de la Integración del modelo de aprendizaje híbrido en el Rol docente” –

S.Widmair. 3ero C

• «La Diversidad e Inclusión en el Aula.» Jennifer Piegas Estefany Márquez 3ero B

• . «Virtualidad, la Nueva Modalidad de Enseñanza». Denise Gómez Silvina Rodríguez

3ero C .

• . ¨Presencia de Cianobacterias en el Lago de Salto Grande Grado de conocimiento

sobre esta realidad en la Región Abordaje y difusión en el Sistema Educativo»-

Natalia Beltrmelli – Soledad Maksimchuk – Natalia Araujo – Facundo Alvez 3ero B

Miércoles 10 –

Hora 9.00 –Presentación de Geo-referenciación de escuelas Públicas de Salto-

Pasantía Rural- CEDUMEIN. Y 3er año Educación e Integración de Tecnología

Digitales

Hora 10:00 – Sensibilización en Zoonosis con las TiCS 4to año . IFD –

Fac.Veterinaria – Udelar – IFD –Seminario de Salud

Viernes 12

16:30 Presentación -Experiencia de Educación- Método la Tablada Mtro Facundo Molina

PARTICIPACIÓN HASTA 30 PARTICIPANTES EN EL LUGAR DE LA MUESTRA

CUMPLIENDO MEDIDAS DE PROTOCOLO -CON TAPABOCAS

VÍA ZOOM – TODAS LAS MUESTRAS Y CONVERSATORIOS

Link zoom para aquellos para que se pueda participar a distancia : ID: 929 110 8898

INSCRIPCIONES POR EL FORMULARIO GOOGLE:

https://forms.gle/o36tTRu57jiYzSPv7