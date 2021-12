Edil Gularte del Partido Nacional, reclama arreglos de calles en Barrio Ceibal   

SaSalto, 27 de diciembre de 2021

Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Salto, Carolina Palacios.

Presente.

De mi mayor consideración:

Hace unos días recibí el reclamo de vecinos de Barrio Ceibal, puntualmente de calle Guaviyú, entre Ituzaingó y Catalán. Los mismos manifestaron la preocupación por el espantoso estado de dichas calles, pero sobre todo por el polvo que ingresa a sus casas, por la normal circulación de vehículos y principalmente por el ómnibus municipal. Esto ocasiona importantes perjuicios para la salud de los vecinos, además de verse afectados por la suciedad que ingresa a sus viviendas. Estas personas manifiestan que literalmente “comen polvo”.

Espero se les pueda brindar una verdadera solución a estas personas y se pueda bituminizar las calles, pero como somos realistas y entendemos el deplorable estado de la mayoría de las calles del departamento que no son reparadas, quisiera solicitar que al menos, se pueda regar la calle para que así no vuele tanto polvo y no siga perjudicando a los vecinos, ni a los propios conductores.

Solicito que mis palabras sean enviadas al Sr. Intendente de Salto, a la Dirección de Obras y a la de Movilidad Urbana de la Intendencia, también a las comisiones de Obras Plan Director y Vivienda y a la de Tránsito y Transporte de esta corporación.

Muchas gracias.

MATEO GULARTE

EDIL DEPARTAMENTAL – PARTIDO NACIONAL