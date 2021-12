Edil Nacionalista denuncia estado de «abandono y sucio» del Mercado 18 de Julio

Salto,2 de diciembre de 2021

Junta Departamental de Salto

Buenas noches. Señora Presidente,Señores Ediles ,hoy traigo un reclamo hacia un lugar olvidado por la Comuna ,como tantos lugares emblemáticos de nuestro Salto.Este lugar es el viejo Mercado 18 de Julio ,en pleno corazón céntrico de la ciudad el cual en un pasado no muy lejano fue un ámbito donde se desarrollaban eventos y espectáculos artísticos ,culturales ,gastronómicos y hasta de exposición en fiestas como la del Inmigrante ,etc.Hoy totalmente abandonado ,donde se nota la ausencia de higiene ,cuidado ,de controles ,de presencia municipal.Se ha notado en diferentes oportunidades ,basura,personas en situación de calle que albergan en ese espacio,con sus equipajes abandonadas ,paredes y rincones con restos de heces,restos de comida ,además de grupos de jóvenes fumando que se juntan a compartir porros ,lisa y llanamente .Según accedimos a información ,hay funcionarios hasta 15 horas .Pero no se ve su paso en trabajos ,las luces con focos de alto voltaje prendidos,alrededor y dentro ,con un total descontrol que pagan los contribuyentes Una total desidia.Hace casi dos meses que al ingreso por calle 18 de Julio hay un animal muerto ,un gato,que por su olor no permite pasar,cartones ,papeles ,tirados .Presentó material gráfico en fotos para ser prueba de mis palabras .Sumado a esto la Escuela de Danzas Municipal ensaya en ese espacio ,niñas de 3 a 16 años que deben usar un baño sucio,sin higiene ,cambiarse Me contaban que han tenido en el espacio donde ensayan matar cucarachas con sus zapatillas de danza para poder continuar.El estado edilicio que cuando llueve no permite dar clases,por el estado de los techos las paredes ,los pisos manchados ,los desagües obstruidos por basura Pido recuperar ese espacio ,para todos los salteños .Sus cuatro accesos por Artigas ,Rincón ,Uruguay y calle 18 de Julio .Pido mis palabras pasen al Señor Intendente Andrés Lima,al Director de Cultura,al Director de Servicios Públicos,además a la Comisión de Cultura .Por lo antes mencionado solicito que ir mis palabras sean enviadas a medios de prensa radial,oral y escrita .

Edil Eduardo Casaballe

Bancada Partido Nacional