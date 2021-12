Ediles de»Creer» Partido Nacional en Salto realizaron Rendición de cuentas 2021

En este informe queremos plasmar a modo de resumen el trabajo que hemos venido realizando desde que asumimos como Ediles en la Junta Departamental de Salto.

Este es un pequeño trabajo que busca mostrar los planteos, reclamos, propuestas y exposiciones escritas que en diversas materias hemos realizado en lo que para nosotros es la caja de resonancia del pueblo, la Junta Departamental.

Creemos firmemente que nuestro rol no es solo el de escuchar a la ciudadanía (que lo es), sino también trabajar luego de escuchar, para que los diferentes reclamos y necesidades tengan respuestas. Es un compromiso que asumimos con mucha responsabilidad y dedicación. Por este motivo es que queremos hacer esta presentación de lo que ha sido un año de mucho trabajo, con el único objetivo de mejorar la calidad vida de los salteños.

Porque creemos en este Rol, es que lo ejercemos con responsabilidad, respeto y dedicación. Por tanto, hoy entendemos necesario rendir cuentas, y contarles a los Salteños lo que hemos hecho en este año 2021.

Metiéndonos específicamente en el trabajo realizado, lo hemos dividido en algunos grandes ítems, Salud e Higiene, infraestructura de la ciudad, tránsito y transporte y Presupuesto Departamental.

Tránsito y Transporte

En estos temas, hemos sido insistentes y recurrentes con respecto al Transporte Urbano de Pasajeros de nuestra ciudad, ya que entendemos que se ha utilizado la Pandemia por parte del Gobierno Departamental para generar un ahorro en este sector, coartando horarios de servicio a los Salteños que menos tienen. “Se ahorra con los que menos tienen” hemos dicho en muchas oportunidades y lo seguimos manteniendo. En este sentido hemos presentado varias exposiciones escritas y hasta un pedido de Informes para conocer mejor el porqué de estas medidas, y por supuesto reclamamos que se regrese a los horarios y días históricos en que se brinda el servicio urbano de pasajeros en Salto, y en ese camino vamos a continuar, ya que creemos que se trata del transporte más barato, al que pueden acceder los Salteños que más necesitan.

En tanto con respecto al tránsito, hemos trabajado en conjunto con nuestra compañera Edil Catlin Nobre, donde sobre todo hemos presentado numerosos reclamos que tienen que ver con la señalización de las calles y sobre todo la pintura y re pintura de cebras en toda la ciudad, sobre todo haciendo hincapié en zonas de Centros Educativos o de Salud.

Infraestructura de la ciudad

En este sentido hemos sido muy críticos con la administración Departamental, ya que creemos que es de sus grandes debes con Salto, la generación de obras que transformen el Departamento y que mejoren la calidad de vida de los Salteños. La baja inversión en este sentido producto de la mala administración, hace que las calles de Salto continúen siendo un problema diario, que el mantenimiento de la infraestructura muchas veces sea nulo y por supuesto la generación de nuevas obras mucho más difícil aún.

Nosotros creemos desde este equipo, que se debe trabajar en la generación de obras que hagan de este Departamento un lugar mejor, y sobre todo que perduren en el tiempo.

Salud e Higiene

A este ítem lo vamos a dividir en dos partes, comenzando por todo lo que tiene que ver con la Higiene.

En este sentido nosotros hemos realizado varios reclamos que tienen que ver con la situación de varios espacios públicos, puentes, arroyos en cuento a la notoria falta de limpieza y mantenimiento de los mismos, vale destacar que en algunas oportunidades hemos sido escuchados y en otras no. Hemos propuesto que se vuelva a realizar un plan que implementó de muy buena manera y con buenos resultados el Dr. Carlos Albisu desde la Dirección de Salud en tiempos de ser Director de la misma, con respecto a la desratización. Este plan constaba no solo de la entrega de veneno para ratas, sino que lo más importante era un trabajo de capacitación y de involucramiento que realizaban equipos de la Intendencia de Salto para con los vecinos de Salto. La situación del crecimiento de roedores en Salto ha aumentado, y así nos lo hacen saber los propios Salteños. Esta propuesta la hemos presentado en dos oportunidades, y aún no hemos sido escuchados.

En el sentido de la higiene también hemos hecho reiterados reclamos con respecto a la falta de barométrica en nuestro Departamento por parte de la Intendencia, para los servicios que deben cumplirse en la ciudad y también en el Interior, y que no se están cumpliendo ni en tiempo ni en forma desde hace muchos meses, en este sentido seguiremos trabajando.

Además y en marco de los dos temas, estamos realizando gestiones ya avanzadas con OSE, con respecto a la urgente necesidad del agua potable para el Barrio Hipódromo Este (Las Ranas), un reclamo justo y absolutamente necesario que realizan las familias que allí habitan. En este sentido del agua y también gestionando con OSE, es que estamos solicitando la conexión de agua potable para algunas viviendas del Barrio Andresito, que se encuentran sin el servicio.

En cuento a la Salud, hemos realizado varias propuestas que tienen que ver con el aporte desde nuestro rol a algunas problemáticas que afectan a nuestra sociedad.

Comenzamos con un trabajo que realizamos con mucha dedicación y compromiso, que tiene que ver con un proyecto de decreto Departamental con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen celiaquía (Celiacos). Ese proyecto tiene una decena de puntos, que apuntan a buscar soluciones para estas personas que no solo tienen una vida más costosa en lo económico, sino que también viven muchas situaciones complejas al momento de elegir, o solicitar sus alimentos. Este proyecto se encuentra en la Comisión de Salud de la Junta Departamental, con el compromiso de los Ediles integrantes de que se trabaje en el próximo año con el objetivo de que se hagan realidad los anhelos de ese proyecto, que no son más que los anhelos de quienes padecen esta condición.

Además, hemos trabajado con mucha responsabilidad y entereza en los temas de depresión y suicidio. En este sentido propusimos la realización por parte de la Junta Departamental de una jornada de concientización, que se hizo realidad a mediados de año, con la participación de autoridades de la Salud Pública y Privada del Departamento, la Universidad de la Republica, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), además de autoridades de la Intendencia de Salto y la Junta Departamental. Esta actividad fue transmitida en vivo por los canales de la Junta, y dejo el tema planteado con mucha información sobre la mesa de nuestra sociedad. En este sentido, seguidamente propusimos que la Junta sea parte, con un representante de la Mesa Departamental de Susidios, con el objetivo de aportar y ser el nexo con nuestra sociedad (Tema que ya está tramitado y se hará realidad en los próximos meses).

Por otra parte, hemos propuesto la realización de una jornada de concientización e información sobre Autismo, la cual ya se encuentra siendo tratada por la Comisión de Salud la Junta Departamental (La cual integramos), y que se estará realizando el próximo año en marco del día del Autismo, que se conmemora los 2 de Abril.

Presupuesto Departamental

En cuanto al Presupuesto Departamental nos gustaría destacar el trabajo de nuestro compañero Edil Cr. Martin Burutarán, ya que desde la comisión que trabajo este tema fue de los destacados en el análisis y trabajo del mismo. En este sentido no solo hemos realizado críticas y reclamos, sino que también realizamos propuestas (algunas tenidas en cuenta).

Lamentablemente no somos optimistas con respecto a las proyecciones del Presupuesto, ya que el mismo cuentan nada más con un 7% de inversión, y que no hace más que basarse en poder cumplir con el pago de salarios de los trabajadores (Cosa que nos parece bien, pero que no debería ser lo principal de una administración).

En otros temas, también vale destacar que hemos propuesto formalmente a la Intendencia de Salto la exoneración de la patente de rodados a los Bomberos voluntarios de Salto, como forma de retribución de la sociedad a tan importante tarea, que muchas veces realizan en sus propios vehículos y sin obtener ningún tipo de beneficio.

En Materia de Genero, hemos propuesto que se vuelva a poner en practica la Coordinadora Departamental de Genero, con el objetivo de fomentar, organizar y realizar actividades que sean favorables a esta materia, sobre todo buscando aportar a eliminar el tan doloroso flagelo de la violencia hacia la mujer, que lamentablemente aun padecemos en números alarmantes. Esta Coordinadora, debería estar encabezada por la Intendencia de Salto e INMUJERES Mides, además de conformada por colectivos sociales, organizaciones sociales, gremios y partidos políticos que asi lo deseen, con el objetivo de que la mayor parte de la sociedad esté representada en un tema que nos toca a todos, y que su solución depende de todos.

En conclusión, hemos trabajado en varios temas, y nos comprometemos no solo a continuar el trabajo, sino que a seguir generando propuestas que aporten a los Salteños.

En este sentido, y valorizando el rol que hoy nos toca ejercer a mandato de la ciudadanía, es que todos los años estaremos realizando esta rendición de cuentas, que nos parece necesaria y de orden, ya que nos debemos a la gente

Edil Facundo Marziotte

Creer, Partido Nacional