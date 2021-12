En Salto se ahogó joven de 19 años en zona no habilitada para baño en el Río Uruguay

Este domingo a las 16hrs. el llamado de 911 que llega a Prefectura, e inmediatamente se trasladan a zona de ex Casino de Oficiales en Arenitas Blancas, donde una joven de 19 años se encontraba con dos amigas, una de 21 y otra de 20 disfrutando del lugar y se metieron al agua, al río a bañarse, desconociendo tal vez que es zona NO habilitada para baños. En el momento de la tragedia, dos de las tres estaban en el río y en un momento determinado, la joven desaparece de la superficie. La compañera en estado de shock comienza a pedir auxilio, llega Prefectura, Policía y emergencia médica, trasladandola al hospital en estado de angustia y nervios. A la hora 19y40, Prefectura encontró el cuerpo sin vida de la joven ahogada, nina tragedia más en aguas del río Uruguay, donde muchas veces rneste afán de disfrutar, salir, calor y demás, nos olvidamos del peligro, del respeto al río y no está bueno, tenemos que ser y actuar más responsablemente, para después no tener que lamentar, zonas no habilitada, es no habilitada y hay que aprender, hay que dar ese cambio cultural.