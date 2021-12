Lima le da la espalda al empleo y la inversión

En la noche de hoy fue discutido un proyecto de decreto que aumenta hasta en más de 5 veces los impuestos para hoteles de más de 30 habitaciones.

Los Ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado, entienden que no solo no es el momento de tomar una medida de estas características, sino que se trata de un cambio de reglas de juego que de un día para el otro se pone sobre la mesa y se pretende poner en práctica.

No hubo dialogo con el sector, no un hubo acuerdo, Lima no escucha propuestas.

Esta medida, estará afectando más de 600 puestos de trabajo directamente y por tanto, pondrá en una compleja situación a las empresas hoteleras que generan estos puestos.

Queremos ser enfáticos al decir que nosotros estamos de acuerdo con el descuento que recibirán los hoteles más pequeños, medida la cual sin duda apoyamos.

También entendemos que la consecuencia es injusta, ya que castiga a los más grandes, que además de haber sido muy afectados por la pandemia, ya han tenido que disminuir su capacidad como generadores de empleo por este motivo, y hoy se les aplica un mazazo impositivo difícil de afrontar en una situación que sigue siendo compleja e incierta ya que los casos de Covid 19 siguen aumentado, un entorno regional que no favorece a que lleguen turistas como antes de la pandemia.

En estos días hemos agotado instancias de diálogo, con el Ejecutivo, con la Bancada de Gobierno y con los Empresarios, con el objetivo de llegar a buen puerto en esta situación. Lamentablemente el Intendente y su equipo han decidido por sí solos a aplicar esta medida, que desfavorece el desarrollo de nuestro Departamento y su gente.

Nos llama la atención que mientras que en otros departamentos, como Maldonado, donde se han otorgado descuentos de hasta el 100% de la contribución, o el caso de Colonia con un 30% sin importar la escala del hotel y aun así en esos casos se reclame por parte de los ediles Frentistas la necesidad de otorgar exoneraciones mayores a las otorgadas, mientras que en lo local son condescendientes con el doble discurso de Lima y acompañen la suba de la carga tributaria que el intendente impulsa debido a su necesidad recaudadora.

Compartimos la necesidad de actualizar el decreto que exonera a los hoteles, pero entendemos que el momento en que se decide hacerlo y los criterios fijados por el intendente, si bien resultan beneficiosos con los más chicos, son injusto en la distribución que hacen con respecto a los que superan las 30 habitaciones. Hay realidades distintas que llevan a que no puedan ser todos medidos sobre la base de ese único criterio, hay que tener en cuenta que en un departamento con los indicies de desempleo más altos se castiga a quienes son generadores de empleo no solo en la ciudad sino en localidades del interior del departamento.

Lamentamos profundamente la manera en la cual se planteó el tema, lamentamos que a pesar de los esfuerzos realizados no se contemplara una situación que pudiera resultar más benevolente con todos los actores de este rubro tan castigado en estos últimos años, como siempre aportamos desde la bancada en pos de un equilibrio entre las partes que permita destrabar esta situación y lograr la unanimidad que estos temas merecen.

Bancadas del Partido Nacional y Partido Colorado