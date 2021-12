Ni El Pueblo ni ningún medio se puede silenciar. Jamás!

Joven, 23 años, atractivo, casado, inteligente, casado y con un bebé llamado Nicolás comencé a hacer notas esporádicas en diario El Pueblo. Me involucré a un equipo de leyendas del periodismo con la misma irresponsabilidad de cuando uno aprende a caminar pero tiene una mano a mano que te sostiene. Compartimos la yerba, los «boyos» cuando había y un compromiso de escribir e informar para la gente, el vecino, los barrios.

A eso le sumo haber compartido vida, alegrías, tristezas, tapas, títulos, defendiendo una generación que la universidad del periodismo no enseñó pero nos enseñó con su legado.

Esa historia periodística, humana, cercana, se escribió con sacrificios de todos. Pasando de la era sacrificio a la era digital. Ese ámbito de redacción lo perdimos los medios digitales porque el mundo cambió y ante eso no podemos menos que decir que ante una competencia desleal hoy, como la prensa impresa o la digital, no se puede permitir jamas que un medio se calle, se silencie, pase al olvido.

Los medios digitales existimos porque surgimos desde la buena prensa de papel. Hoy es una decisión política evitar que se cierre, que 40 familias pierdan su laburo, su compromiso con la información.

Hoy la decisión política es urgente y nos gustaría verlos accionar en consecuencia para evitar que un medio se silencie porque el génesis del periodista es tener voz!.

No al cierre de El Pueblo, no al cierre de una voz rebelde sin compromisos, no al cierre de quienes tiraron tinta, tiraron fotos reveladas, digitalizadas, cambiando el papel, no al cierre del cambio de la radio al google, no al cierre de quienes siempre defendieron la libertad de expresión.

No al cierre de EL PUEBLO, jamás……mi casa.

Daniel Caiazzo