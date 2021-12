Omicron :»para políticos y todólogos, alarmistas»

Abro hilo sobre #Omicron para políticos, periodistas alarmistas, tertualianos “todólogos”, amigos que me habéis preguntado estas semanas, y todo el que lo quiera leer.

Lo que hace la inmensa mayoría de virus de la historia, igual q el resto de seres vivos es ADAPTARSE al medio,y ello implica que se seleccionen las mutaciones (que ocurren por errores de la maquinaria de replicación de su material genético, no porque el virus “piense” como contrarrestar la vacuna como he escuchado a algún tertuliano todólogo) que le permitan seguir viviendo, es decir, transmitirse mejor de huésped a huésped. Para ello ha de mejorar su forma de infectar pero no la de matar o causar daño (si el huésped muere, el virus tb…). Por tanto se seleccionan las mutaciones que permiten eso. . De hecho, los otros 4 coronavirus (CoVs) que tenemos

desde hace décadas entre nosotros y causan 1/3 de los resfriados comunes (o síndrome catarral de vías altas), son justo eso, coronavirus q se han ido debilitando en cuanto a patogenia, pero mejorando su transmisibilidad.

Algunos colegas científicos me argumentaban hace semanas e incluso ayer que no, que hay que esperar a tener más evidencias… en ciencia siempre, pero salvo el influenza y algún otro, la mayoría de virus incluido la familia coronaviridae siempre ha evolucionado igual. Ya hay papers de hecho que demuestran la mayor transmisibilidad de #Omicron en vías altas (y menor en bronquios) que variantes anteriores, pero para mí son como demostrar de nuevo el mecanismo de la rueda o certificar lo evidente. Anyway…

Lo que me parecen irresponsables son i) gobiernos por alarmar desde el principio con medidas inútiles como cierre de aeropuestos en lugar de explicar esto, ii) entidades supranacionales por no reforzar la vacunación en el Tercer Mundo (donde no hay vacunas,

el virus se transmite sin control y puede seguir mutando a sus anchas, y iii) medios de comunicación, que salvo honrosas excepciones, en lugar de explicar esto causan alarma.

Sería mucho mejor vacunar en países que llevan 0 dosis que no poner una 3ª a los que no lo necesitamos tanto (sí a mayores de 60, inmunodeprimidos, etc).

Omicron tb ha terminado de dejar claro que la vacunes #covid actuales protegen. La inmensa mayoría de los ingresos, UCI y fallecimientos son en no vacunados. Las vacunas generan IgMs, IgGs, etc.. pero no IgAs

Por eso no me voy a meter en medidas q corresponde decidir a otros, pero parece obvio q mascarilla y reducir aforos en interiores o #PasaporteCovid (aunque solo sea x estimular la vacunación) serían deseables. Mascarilla en exterior con distancia de seguridad no tiene sentido…

Igual que el virus ha hecho, tenemos que ADAPTARNOS al momento actual de la pandemia. Actuar como en la primera ola cuando no sabíamos nada del virus y, sobre todo, no había vacunas, ha llevado al colapso de la Atención Primaria, y si esto contagia a la hospitalaria, El concepto de #inmunidad de #grupo con virus como los CoVs que no producen muchos niveles de IgA es relativo en cuanto a impedir la infección (no son “esterilizantes” como el caso del sarampión explicado antes) pero sí en cuanto a prevenir cuadros graves.un catarro de vías altas. Y de hecho, #Omicron puede ser parte de la solución, pues tiene la capacidad de potencialmente infectarnos a todos y contribuir así a la ansiada inmunidad de grupo.

Miguel AAngel del Pozo (científico y médico españiol).