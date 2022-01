A dejar los zapatitos, pasto y agua!! Llegan los Reyes Magos

Este jueves 6 de enero se festeja la llegada de los Reyes Magos, tradición cristiana que tiene relación a los sacerdotes eruditos que, según el evangelio de Mateo, acudieron hasta Oriente para rendir homenaje a Jesús de Nazaret tras su nacimiento, además de llevarle oro, incienso y mirra. En gran parte de la población mundial, esta festividad se popularizó (no así en Chile) y se transformó en una fecha especial para entregar regalos a los niños, similar a lo que ocurre en Navidad.

¿Quiénes son los tres Reyes Magos?

La historia tradicional cuenta que los Reyes Magos venía de 3 continentes diferentes: Europa, Asia y África. Concretamente, Melchor es Europa, Gaspar es Asia y Baltasar es África. De hecho, se dice que eran «tres maestros de sabiduría» y que Melchor era de Grecia, Gaspar de Israel y Baltasar de Egipto. Sin embargo, no está tan claro, y hay otras teorías que establecen que los tres eran de Persia, actual Irán.

Según la Biblia (donde no los denominan reyes ni se especifica cuántos son), la estrella de Belén fue la que guió a los Reyes Magos hasta donde se encontraba Jesús. La ciencia ha tratado de explicar este fenómeno, pero aún no se logra. El enigma de esta estrella continúa sin resolverse. No obstante, debido a esto se cree que los tres tenían conocimientos de astrología.