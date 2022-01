ASSE inauguró vacunatorio Pediátrico de referencia para Covid-19 en el Hospital Pereira Rosell

Este miércoles 12 de enero, con motivo de la apertura de la vacunación contra Covid-19 a menores entre 5 y 11 años, se inauguró un vacunatorio pediátrico en el Centro Hospitalario Pereira Rossell que será de referencia para la población infantil de Montevideo. Cuenta con 6 boxes, entrada exclusiva, juegos, con una capacidad máxima hasta 1500 niños por día. En su primera joranda fueron agendados 650, a los cuales se les obsequió helados y un libro.

Un espacio amigable, al aire libre, “pensado en modo niño” destacó la Directora General del Centro Hospitalario Pereira Rossell Dra. Victoria Lafluf quien remarcó que es un momento de orgullo por esta nueva obra y agradeció la confianza de las autoridades de ASSE por llevarla adelante.

En tanto, el Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani destacó que pese a tener otras prioridades, se pudo llevar adelante esta obra que costó a la institución 9 millones de pesos. Cipriani insistió que la vacunación es muy importante como lo demuestra la evidencia científica y que ASSE contará con 8 vacunatorios para niños en Montevideo, la institución atiende en total a 110 mil niños entre 5 y 11 años.

Informó que este martes mantuvo reuniones con jerarcas de toda la red de atención primaria que hay en el país (19 en total) y con los equipos de dirección de 94 hospitales y centros auxiliares para analizar el impacto de esta segunda ola Covid-19. Destacando que en Maldonado, Durazno y Sarandí del Yi son los lugares con mayor sobrecarga, pero que se está cubriendo la demanda de profesionales con nuevos contratos, En el caso del Hospital de Maldonado, se amplió la capacidad de testeos con otras policlínicas del departamento, se puso un nuevo call center con dos líneas de celular y médicos de SAME 105 de Montevideo se trasladaron al departamento fernandino para trabajar.

Enfatizó que ASSE está lejos de una saturación y que el primer nivel de atención está preparado, además de contar con una red de 13 laboratorios en todo el país, donde muchos entregan los resultados de hisopados en el día.

A su vez, de los 38.855 trabajadores que tiene ASSE en su totalidad, solamente el 2,7% está certificado por Covid- 19, unos 1046 funcionarios, por lo que se descartó cortar licencias del personal de salud.

Por su parte, el Ministro Interino de Salud Pública Lic. José Luis Satdjian destacó la velocidad en la construcción de este vacunatorio y el trabajo del directorio de ASSE, que es noticia por acciones positivas. Remarcó que la vacunación en niños es fundamental para proteger los entornos de los menores no solo familiares, sino escolares y sociales. Satdjian citó las palabras de la MInistra de Economía Azucena Arbeleche al señalar que la vacunación no es un plan sanitario sino social. El jerarca dijo que se espera alcanzar al 51% de la población la semana que viene con tres dosis y que hay más de 270 vacunatorios en todo el país, donde el énfasis en esta etapa es la velocidad y se aguarda poder estar entregando en las próximas horas 44 mil turnos para la semana que viene y así sucesivamente.

Ante la nueva ola Covid-19 el Ministerio de Salud Pública reforzará el primer nivel de atención de todo el sistema nacional integrado de salud, apostando a la telemedicina y la reorganización de los recursos humanos, a su vez, Satdjian pidió comprensión a la población ante el incremento de consultas que serán atendidos en el menor tiempo posible.

En el acto de apertura del vacunatorio estuvo presente el Dr. Daniel Salinas, el Director General de Salud Dr. Miguel Asqueta, el vicepresidente de ASSE, Dr. Marcelo Sosa y el gerente interino de ASSE Dr. Ramón Blanco entre otras autoridades del organismo y del ministerio de Salud Pública.

Consultado por la Prensa el Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani dijo que no se ha dejado de hacer testeos, pese a las dificultades por faltante de los test antígenos en los laboratorios, pero que se está solucionando con el apoyo del MSP.

HOSPITAL ESPECIALIZADO DE OJOS

Cipriani informó que en el próximo directorio se definirá quien asumirá la dirección del Hospital tras la renuncia de la Dra Sandra Medina. El jerarca enfatizó que respeta la decisión de la ex directora, pero remarcó, que el hospital no tiene problema presupuestal sino que cuenta históricamente con el mismo presupuesto exclusivamente para el funcionamiento, que actualmente ronda los 70 millones de pesos y que las inversiones de equipamiento se hacen desde ASSE central que cuenta con mil millones de dólares de presupuesto. A su vez, informó que el programa “Operación Milagros” continuará de forma descentralizada, atendiendo pacientes en el interior del país para ello se dispondrá con el Banco de Previsión Social de un ómnibus para el traslado de equipos y personal con la finalidad de seguir operando en el interior del país.

Actualmente el hospital cuenta con 47 oftalmólogos uruguayos y 4 cubanos. Cipriani dijo que se está trabajando estrechamente con la cátedra de oftalmología de la Facultad de Medicina para seguir potenciando al hospital.

CASA DE GALICIA

Cipriani remarcó que ASSE tiene la gestión y que en la actualidad el sanatorio funciona normalmente tanto en sus policlínicas como todos los servicios del nosocomio.

