ASSE recibió donación de respiradores de traslado

Este jueves 27 de enero, ASSE recibió 12 respiradores de traslado marca Hamilton Medical de última generación, los cuales tendrán como destino el Centro Hospitalario Pereira Rossell, SAME 105, Hospital Saint Bois, Dirección de Niñez y Adolescencia y las Regionales Norte, Este y Oeste.

El Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, sostuvo que estos equipos, que funcionan a batería, permiten la ventilación de un paciente en un traslado de hasta 9 horas, ya sea en forma terrestre o aérea, y que su costo total supera los 200 mil dólares.

Si bien ASSE ya cuenta con equipos de estas características, los recibidos son de los mejores del mundo, se adecuan para distintas modalidades de trasladado y no se utilizan solamente para pacientes Covid.

El jerarca agradeció al gobierno y pueblo de Estados Unidos, por la permanente cooperación con Uruguay en las distintas etapas de la pandemia.

En ese sentido, la Sra. Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, Jennifer Savage, subrayó que, en total, se ha colaborado con nuestro país con más de 5 millones de dólares, a través de diferentes insumos médicos, equipos de protección personal y la donación de 500 mil dosis de vacunas Pfizer; todo ello con un costo de 5 millones de dólares.

En tanto, el Secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, afirmó que la presencia en el evento significa el “tener gestos con los que tienen gestos”, y enfatizó el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y de la Encargada de Negocios, y puso como ejemplo muy concreto la instalación en Rivera de Hospitales de Campaña para la atención de las personas migrantes.

Enfatizó además la labor del SINAE a nivel nacional y en cada uno de los departamentos

Los equipos fueron entregados por el Sistema Nacional de Emergencia, que recibió los mismos como donación de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de Estados Unidos.

Participaron asimismo del evento, el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el Subsecretario de esta Cartera, José Luis Satdjian, el Director del SINAE, Sergio Rico y el Vocal de ASSE, Julio Micak.

SITUACIÓN EN EL PIÑEYRO DEL CAMPO

Consultado por los medios sobre la situación en el Centro Geriátrico Hospital Piñeyro del Campo, el Presidente de ASSE informó que al día de la fecha, el brote de Covid-19 ha afectado a 67 pacientes, de los cuales solo uno de ellos, quien presenta distintas co-morbilidades, se encuentra internado en Cuidados Intermedios del Hospital Español. Asimismo, otro de los residentes ya está recuperado, y hoy tendrá el alta.

Agregó que se afectaron 4 pabellones, pero que se han tomado buenas medidas de contingencia.

En cuanto a los funcionarios, Cipriani dijo que afectó a 57, encontrándose 13 en cuarentena. El origen de los casos es intrafamiliar.

En cuanto a los recursos humanos, indicó que el Centro Geriátrico cuenta con 230 residentes y más de 400 funcionarios, y que además de está cubriendo con suplentes, por lo que está funcionando con normalidad.

CASA DE GALICIA

Sobre la situación de Casa de Galicia, Cipriani sostuvo que ASSE solamente está a cargo exclusivamente de la gestión, que están a cubierto los salarios de enero (en trabajo en conjunto con el MSP).

Agregó que la situación de la mutualista es deficitaria desde hace muchos años, y que es inviable. En ese sentido, dijo que ASSE no destinará de sus recursos. Otras decisiones corresponden al MSP y al MEF.