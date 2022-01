Cuando las críticas son sin argumentos

Por esto días hemos podido observar, sobre todo en las redes sociales, pero también en algunas declaraciones a distintos medios de prensa, tanto de dirigentes, así como militantes de la oposición, o sea, el Frente Amplio y el PITCNT, realmente increíbles, agresivas, carentes de argumentos y muchas veces recurriendo a la mentira para intentar torcer la realidad a su favor.

Básicamente lo que hemos observado es un ataque permanente a la figura de Presidente de la Republica Luis Lacalle Pou y su equipo de gobierno más cercano.

Primero con su vista a las tropas del ejército uruguayo destacadas en el Congo, donde decidió pasar la navidad junto a ellos, un hecho inédito en nuestro país y que fuera muy valorado por las tropas fundamentalmente. El tema está, en la concepción que cada uno pueda tener de las “tropas”, como dijo Mujica, que los trato de “carne con ojos” o la de éste Presidente, que decide compartir uno de los momentos más íntimos de las familias Uruguayas como lo es, pasar la navidad junto a ellos.

Ahora, hace menos días, las críticas fueron porque se hizo presente en los incendios forestales más grandes de la historia del país. Que si llego tarde o temprano, que si decidió ir cuando el pronóstico del clima anunciaba lluvias y tantas otras ridiculeces que se escucharon por allí, se olvidan de lo importante, que fue y estuvo presente, donde tenía que estar.

Así se comportó también cuando el 26 de diciembre de 2015 en unas de las inundaciones más grandes que sufrió Salto, llego a nuestra ciudad y recorrió las zonas afectadas para ver la situación y tener información de primera mano. Y con una particularidad, siendo Senador de la República, mientas que el Presidente de aquel entonces, Tabaré Vázquez, declaraba desde la estancia de presidencial de Anchorena donde descansaba, “no veo ninguna necesidad de ir personalmente a las zonas inundadas”

Con estos dos ejemplos es que queremos decir porque entendemos que no tienen argumentos, básicamente, porque no estaban acostumbrados a tener Presidentes así, no los tuvo el Frente Amplio, porque en el discurso dirían que eran los más solidarios del mundo, pero al momento de demostrarlo, no vimos éstas actitudes.

Sin dudas que todo les va a molestar, que nada les vendrá bien y menos de un Presidente que con casi dos años de gobierno, aún mantiene más de un 50 % de aprobación de su gestión, eso los tiene desconcertados, sin argumentos y sin rumbo.

Sabemos lo que es ser oposición, porque nuestro Partido, durante la mayor parte de la historia lo ha sido, pero también sabemos que hay que ser responsables, apoyar lo que está bien, criticar lo que está mal, pero, sobre todo, tener coherencia en las actitudes y los discursos. Cuando vayamos a estar en contra de algo o alguien, pensar lo que se va a decir o argumentar, porque algo sí es seguro, del ridículo no se vuelve.

Carlos Silva.

Edil, Lista 50.

Partido Nacional.