Edil Casaballe al intendente de Salto: Suba de contribución, tasa de recolección y barrido, cambio de cobro de alumbrado

Carta abierta al Señor Intendente Dr Andrés Lima.

De mi mayor consideración ,me dirijo a usted ,en calidad de ciudadano ,contribuyente ,que ha tratado de hacer frente ,año a año ,de los tributos de la Comuna que usted ,administra.

1ero consultarlo sobre el porqué de la suba indiscriminada de Contribuciones Inmobiliarias de entre 50 y 60o/o para muchos quienes año a año hacen malabares para cumplir.Que por un lado ,se da una señal de amnistía para deudores que tiene la intención de generar regularización y por el otro masazo tributario a quienes pagan .Contradicción que demuestra falta de política administrativa. Castigo a quienes pueden y cumplen y perdón a quienes no.

2do. Suba de Tasa de Recolección y Barrido ,donde se diferencia por la colocación de contenedores ,pocos ,muy pocos .

3ro. Cambio en el cobro de la Tasa de Alumbrado Público,será por zonas no por valor Catastral ,otra injusticia ,disfrazada de igualdad .

En un momento difícil sanitario y económico debido a una Pandemia ,usted,solo piensa en recuperar dinero ,castigando a los contribuyentes ,pero no brindo en el pasado año y no lo tiene pensado según el Presupuesto que presentó ante la Junta ,Inversiones en Obras ,solo un 7 o/o, Una vez más demostró no estar a la altura de la situación ,su discurso social de los más necesitados es increíble.Desde ya lo invito a concurrir a dar explicaciones al Cuerpo que ontegro ,la Junta Departamental de Salto.

Eduardo Casaballe

Edil Partido Nacional..