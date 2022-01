Equipos. Uy: Lacalle Pou la figura pública más destacada en el 2021, con un 40%

Luego de ellos, una amplia variedad de nombres apareció mencionado con 1%. Muchos de ellos son líderes políticos, ya sea oficialistas o de la oposición. Destacan las referencias a dos figuras desaparecidas recientemente, el ex presidente Tabaré Vázquez y el ex ministro del Interior Jorge Larrañaga. Además, son mencionados algunos referentes del oficialismo como el Senador Guido Manini Ríos, o la ex candidata a la Intendencia de Montevideo Laura Raffo. Entre las figuras destacadas de la oposición aparecen el senador Mujica, el flamante presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, el senador Oscar Andrade y el ex candidato presidencial del FA Daniel Martínez.

Los cierres de año son momentos de hacer balance no solo a nivel individual o familiar, sino también en cuanto a los eventos y figuras públicas. En este marco, Equipos Consultores interrogó a los uruguayos respecto a quién creían que había sido la figura pública nacional más destacada en su accionar en el año que pasó, y lo mismo respecto a la figura internacional de mayor destaque.

Los resultados de este tipo de encuestas pueden ser curiosos, a veces divertidos, a veces pueden dar lugar incluso a cierta frivolidad en el análisis. Pero también pueden ser pasibles de una mirada más profunda. A quiénes admiramos dice mucho de quiénes somos. Cuáles son las figuras que los uruguayos destacan, en el plano nacional o internacional, responde en parte a la coyuntura del momento, pero también refleja características dadas de nuestra sociedad. La sola constatación de qué ámbitos los uruguayos miran para seleccionar sus personas destacadas, y cuáles dejan fuera, es elocuente de cierta estructura de prioridades.

LACALLE POU AL FRENTE

En el plano nacional, quizá no sorprende que las menciones las lidera con comodidad el presidente Lacalle Pou, quien ha mantenido durante todo el año niveles elevados de apoyo de la población nacional a su desempeño. Cuatro de cada diez uruguayos (40%) lo menciona como la figura más destacada del año, con distancia sobre el resto.

En segundo plano, con 5%, aparece el ministro de Salud Pública Daniel Salinas. En el marco de la lucha contra la pandemia mundial por Covid-19, el ministro Salinas recibe el reconocimiento de una parte de los uruguayos. El país tuvo, con relación al combate a la pandemia, dos momentos muy marcados: un primer semestre con niveles altos de contagios y muertes, y un segundo semestre de mucho control gracias a la vacunación. En este contexto, el ministro parece ser una figura valorada por muchos. En tercer lugar lo ocupa la intendenta de Montevideo Carolina Cosse con 3%. En su primer año de gestión, Cosse logra recibir menciones como figura pública destacada, con la curiosidad de que sus menciones no provienen solo de Montevideo sino casi en igual dimensión del interior del país.

Compartiendo el tercer escalón se ubica Luis Suárez. Por más que el salteño no ha tenido un buen año con la selección uruguaya, y su presente no es demasiado positivo tampoco en el Atlético de Madrid, muchos uruguayos parecen no olvidar que este fue el año en que Suárez fue Campeón de la Liga española con este equipo, tomándose una particular revancha de su anterior club Barcelona.

Por debajo de ellos aparece el GACH con 2% de menciones como colectivo. Pero adicionalmente, hay referencias individuales menores a otros de los integrantes del GACH. Rafael Radi recibe 1%, y Gonzalo Moratorio no llega a figurar en el ranking, pero recibe algunas menciones (curiosamente, solo entre la población más joven). Por lo que, si se acumularan las menciones al GACH con la de sus integrantes individuales, el destaque de este organismo sería incluso algo mayor

Los últimos dos lugares destacados del ranking vuelven al deporte. El Maestro Tabárez (2%), que terminó su ciclo con la selección uruguaya luego de 15 años en el cargo, y Facundo Torres (2%), el delantero de Peñarol que hizo una gran temporada, logró el Campeonato Uruguayo y además tuvo partidos con la selección mayor.

