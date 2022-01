Fue denunciado el Presidente electo del Frente Amplio en Salto

Hace unas semanas atrás Quinto Elemento informaba en la radio, y en este medio del «apriete» que el Presidente electo por el Frente Amplio Luis Alonso, hacia una periodista salteña, por intermedio de un compañero de trabajo. Karina de Mattos es periodista, activista y militante por los Derechos Humanos, es Frenteamplista, Socialista e integra el Comité de Base Hospital y desde esa condición, en la campaña de las internas, expresó su opinión en su red social, sobre lo lamentable que sería el votar a Alonso, fundamentando sus opiniones políticas, siempre desde su red social. Pero Alonso, (candidato elegido por el intendente Lima) , motivo por el cual era sabido que sería el ganador, con semejante estructura detrás, en oportunidad de una nota al medio en que la Periodista Karina de Mattos trabaja, le apunta al periodista que le hacía la nota «yo quiero dejar en claro antes de finalizar la nota, que no tengo problemas con ningún medio ni periodista, (mintió) y he sido atacado por Karina de Mattos desde su facebook, he sido maltratado, denigra do ..» A buen entendedor, sobran las palabras. Denuncia, botonea, buchonea a la periodista en su lugar de trabajo, en un tema personal, que lo tenía que dirimir en una orgánica, si se quiere o sí sentía difamado, en la Justicia. Pero nunca, denunciar a la compañera en su trabajo, primero porque no corresponde, segundo porque sabe que esa violencia que ejerce desde su lugar circunstancial de poder, puede hacer que pierda su empleo, o que reciba alguna sanción, cosa común en muchos espacios. Felizmente en su caso no sucedió así. Debido a eso, las muestras de solidaridad han sido enormes, no hay dos lecturas, hay una. La de la ética, que no puede seguir siendo chicle, la de los principios, que tienen que fortalecer la idea de que dentro del Frente Amplio, nadie es más que nadie, que ese tipo de acción fascista, no es de izquierda, que un compañero en la discrepancia, dialoga, contrapone, discrepa pero no botonea, no violenta, no vulnera.

Hoy a la tardecita se presentó la denuncia en la Mesa Política del FA firmada, escrita por el Comité de Base Hospital, tuvo la posibilidad y el derecho la Periodista Karina de Mattos de relatar lo angustiante que fue para ella, la «persecución» de Alonso, el barro, lo más bajo de la falta de conciencia colectiva, de respeto, de intolerancia. La nota de denuncia también fue elevada a la Mesa Política Nacional del FA. Con el nuevo Presidente Fernando Pereira, no tuvo respuesta, estaba de vacaciones y cuando Karina lo llamó, derivó el caso a Eirlich, cosa que tampoco está buena Pereira. Hay que hacerse cargo, y empezar a cortar con estas formas, que nada bien le hacen a la fuerza política, a la democracia y a la convivencia. No queremos más Alonsitos de «pacotilla», no queremos más fantasmas disfrazados de revolucionarios, serviles del poder político de turno, frenteamplistas botones? , formas nuevas, que ojalá no vengan a quedarse. Y Alonso empezó mal, muy mal!!, vamos a ver como termina, la semana que viene debe concurrir a la Mesa Departamental del FA y hará su descargo, ojalá que se disculpe ojalá!!