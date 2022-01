Juan Pablo Gambetta, economista salteño a Stanford para su doctorado, orgullo bien grande!

El economista y docente de la, Universidad de Montevideo, Aldo Lema, escribía :» En septiembre de 2016 recibí un mensaje directo por Twitter de un adolescente de Salto, diciéndome que era alumno en la UTU y que aspiraba a estudiar economía en la @UnivMontevideo. 2/ En ese mensaje me contaba que estaba dispuesto a viajar de Salto a Montevideo para presentarse, mostrar su gran interés por la economía y analizar cómo obtener una beca de estudio. Le dije que por supuesto lo recibía y conversábamos3/ El martes de la semana siguiente, se tomó un ómnibus desde Salto, viajó toda la madrugada y a las 8 AM estaba en mi casa, tal como habíamos acordado.4/ En ese encuentro, además de mostrar gran pasión por la economía, me contó que se había cambiado del liceo a la UTU siguiendo a un buen profesor, que estaba haciendo un curso online del FMI y que su meta era estudiar en la @UnivMontevideo por la buena formación que ofrecía.5/ Terminé esa conversación muy impresionado e inmediatamente le escribí a @AlejandroCid_uy, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la @UnivMontevideo, sugiriéndole que lo entrevistara y analizaran juntos las mejores opciones de postulación a becas.6/ @AlejandroCid_uy lo recibió enseguida y le mostró las alternativas disponibles. Él postuló y ganó una beca, con bonificación adicional por ser del interior. De esa forma ingresó a la @UnivMontevideo, donde estos años ha tenido un rendimiento académico brillante.

7/ Hace unas semanas la Universidad de Yale abrió 15 cupos para el pre doctorado en economía, a los cuales se presentaron 300 estudiantes de todo el mundo, entre ellos aquel adolescente de Salto, ahora joven cercano a graduarse de economista.

8/ Ayer, Juan Pedro Gambetta, así se llama el arquitecto de esta (su) historia, de 21 años, fue aceptado al pre doctorado en Yale.

Lecciones sobran. Pero que no falten las felicitaciones a @JuanPe1922 por su perseverancia y a Juan Dubra, por impulsarlo», este escrito es de febrero 2020.

Hoy a casi 2 años de contar su historia en este hilo, @JPGambetta1 se convirtió en el quinto economista de la @UnivMontevideo que en los últimos años es aceptado al doctorado en @Stanford. No hay puerta que no se pueda abrir.

El economista Juan Pedro Gambetta fue aceptado por la Universidad de Stanford para cursar sus estudios de doctorado en uno de los centros educativos top a nivel mundial, la 3era universidad en el mundo, sin dudas el orgullo salteño, uruguayo!!!