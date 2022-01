La LUC es más libertad

Sin dudas que desde aquí hasta el próximo 27 de marzo quienes estamos convencidos de los beneficios que le otorga al ciudadano la LUC, que ya tiene más de año y medio de aprobada, la vamos a defender en cada instancia que podamos. Nosotros desde este espacio semanal lo haremos y diremos, por qué entendemos, que no se deben derogar 135 artículos de dicha ley.

Por sobre todas las cosas, hay un concepto básico que en un primer análisis podemos concluir, esta ley le otorga a los uruguayos más libertades y eso nadie lo ha podido rebatir con argumentos de peso hasta el momento.

Artículos que hoy se pretenden derogar te permiten elegir como queres alquilar, con garantías o sin garantías, vos elegís. Te permite a que, si te cambias de empresa de telefonía móvil, puedas mantener tu número y si no queres, no lo haces. Podes elegir entre cobrar tu sueldo de manera electrónica o en efectivo, como más te guste.

Esta ley, también protege a quienes quieren trabajar, porque hoy aquellas personas que no deseen hacer huelga, lo pueden hacer y nadie le puede impedir que trabajen, se terminó el corporativismo sindical patotero que no permitía que quienes quisieran trabajar, lo hicieran. Pero como les decía, quienes quieran hacer huelga lo pueden seguir haciendo como hasta ahora, sin perder ningún derecho, porque la LUC no recorta libertades, las otorga.

Hasta el momento no hemos escuchado a nadie, que, con argumentos, diga que recorta derechos o libertades, solo hemos visto como se intenta desviar la atención con campañas engañosas o falsas porque no tienen como demostrarlo. No lo han podido explicar, porque debemos recordar, que hay algunos legisladores que hoy hacen campaña por el SI, que votaron a favor algunos de esos artículos, que hoy intentan derogar.

Este plebiscito será un hito importante en este gobierno y marcará un rumbo de aquí hasta el final del mandato. Sin dudas que debemos defenderla porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, es parte de la hoja de ruta que el Presidente Luis Lacalle Pou trazo y en él y su equipo confiamos.

Cada día que pasa y se acerca la fecha, vemos como más y más Uruguayos comprenden los que está en juego, no es ver si gana la oposición o el gobierno, no se de medir fuerzas electorales pensando en el 2024, está en juego mucho más que eso.

El 27 de marzo los orientales decidirán qué camino toman, si cambiamos de rumbo y volvemos al pasado o si confirmamos el nuevo rumbo elegido, el de las conquistas obtenidas que se pueden demostrar, el de que, pese a la pandemia y la crisis, hoy vemos una luz de esperanza mientras que otros, están sumidos en la oscuridad. Hoy está en juego eso y mucho más y vos, tenes la LIBERTAD, para elegir que caminos tomamos. #VotaNoDerogar.

Carlos Silva

Edil, Lista 50

Partido Nacional