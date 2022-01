«La violación no es sexo, es dominación», movilización este viernes en Plaza 33 a las 18hrs.

ALERTA FEMINISTA!

Este viernes 28, a las 18 hrs nos encontramos en Plaza 33.

Nos pasamos visibilizando agresores sexuales, acosadores, violentos y no podemos ser indiferente a lo que nos ocurre diariamente, en nuestra ciudad y en todas partes.

Mujeres: organicemos la rabia, tomemos las calles, que el miedo cambie de lado!

Justicia es que no pase, vamos a seguir gritando, accionando, porque no somos lo que nos hacen y juntas nos Sos-tenemos.

Arrimate, lleva tu cartel o como quieras manifestarte.

NO SON MANADA, SON VARONES.

TRANQUILA, HERMANA, ACA ESTÁ TU MANADA!

JusticiaEsQueNoPase #salto #acciónDirecta # radfem #BloqueSeparatista #NiUnaMenos #ParenDeViolar #UnaTregua #feminismo #PorYParaMujeres #ContraElBorrado #abolicionismo #LaRevueltaSubversiva