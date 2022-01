Llegó el momento de hacer obligatoria la vacunación contra el covid-19?

El catedrático aseguró que ya hay «suficiente evidencia sobre su eficacia y seguridad como para dar ese paso: la vacunación obligatoria».

“En pocos días llegaremos a 10 billones de dosis (contra el covid-19) administradas en el mundo. Ya hay suficiente evidencia sobre su eficacia y seguridad como para dar ese paso: la vacunación obligatoria. Del punto de vista de la salud pública no hay dudas del beneficio que se obtendría y no hay una discusión per se sobre eso; la discusión parece estar en otra parte”. Así lo entiende el catedrático de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Julio Medina.

El infectólogo -quien además integra la comisión nacional asesora en vacunas- explica que “la vacunación con la tercera dosis para la población de 18 años en adelante es nuestra mejor protección”, a la que le suma la inminente “y deseable exitosa campaña de vacunación en niños que nos devolvería el muro de protección” contra el nuevo coronavirus.

Este viernes había 33 camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con covid-19. Según tuiteó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, solo uno de los enfermos graves había recibido las tres dosis contra el coronavirus. Otros seis pacientes tenían dos dosis y todo el resto (79%) no estaba vacunado.

En esta línea, la vacunación con tercera dosis (y según el anuncio de las autoridades sanitarias con una cuarta dosis) es la estrategia principal que promueve Uruguay en esta etapa de la emergencia sanitaria. Medina coincide, aunque aclara que “la ola ómicron puede obligar finalmente a tomar medidas que ayuden a ralentizar esa vertical de crecimiento de los contagios, por ejemplo, limitando fiestas tan multitudinarias. El punto es si se quiere tomar esa medida y si la población está dispuesta a aceptar eso”

El infectólogo -quien además integra la comisión nacional asesora en vacunas- explica que "la vacunación con la tercera dosis para la población de 18 años en adelante es nuestra mejor protección", a la que le suma la inminente "y deseable exitosa campaña de vacunación en niños que nos devolvería el muro de protección"

El cansancio poblacional, la necesidad de que los países continúen su marcha, así como la aparente menor gravedad de las infecciones que causa ómicron hacen que algunos países (como Israel) se planteen la estrategia de ofrecer una cuarta dosis (para reducir aún más los potenciales síntomas severos) y a la vez permitir que la población se vaya infectando poco a poco.

La comisión que asesora en vacunas en Uruguay todavía no discutió la utilidad de una cuarta dosis para la población adulta en general (por ahora solo se administra en personas con inmunosupresión).

