NO a la campaña de la mentira

Todos conocemos esa frase que dice así, “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad” atribuida al Nazi, Joseph Goebbels. Si hay algo con lo que no transamos en la actividad política, es cuando se recurre a la mentira, para alcanzar los objetivos personales o grupales, que algunos puedan tener.

Estamos convencidos desde el primer día que comenzamos en esta actividad, que ir con la verdad y de frente, quizás algunas veces no “rinda políticamente” pero sin dudas, que al momento de poner la cabeza en la almohada estamos tranquilos y ni que hablar, de cuidar y cultivar, los valores que nuestros padres nos dejaron y nosotros queremos dejarles a nuestros hijos.

En editoriales anteriores advertíamos que de cara el referéndum por la LUC, estábamos convencidos que nos íbamos a enfrentar a una campaña dura y sucia por parte de quienes quieren derogar 135 artículos de esa ley, votando el SI. Lamentablemente no nos equivocamos y ya desde hace un tiempo, no solo se ven algunos spots publicitarios engañosos y que faltan a la verdad, sino que ahora, se sumaron algunos dirigentes políticos del Frente Amplio y el Pit Cnt, dando la cara en medios de comunicación y redes sociales, mintiendo sin empacho alguno.

Uno de los últimos casos fue el del Intendente Lima, que, en una red social, Twitter, se despachó con una falacia más grande que una casa. Diciendo algo más o menos así, “que la primera consecuencia que va a tener la LUC y los artículos referidos a los arrendamientos, es quitan beneficios a la gente y la consecuencia será, que llevará a aumentar los asentamientos”. Un disparate gigantesco, como el tamaño de su ego.

La LUC no solo brinda oportunidades para que muchos que viven en asentamientos y ahora si puedan alquilar sin garantías una vivienda digna, sino que no modifica en nada, la ley de alquileres tradicional por la que cualquier inquilino puede arrendar, lo que da, es la oportunidad de elegir el mecanismo por el cual hacerlo y beneficios a los que menos tienen, que antes de la LUC, al no tener una garantía, no podían alquilar, si terminaban en los asentamientos.

Nos gustaría que el Intendente explique el aumento de asentamientos en su gobierno anterior, donde el gobernaba Salto y su partido, el Frente Amplio gobernaba a nivel nacional. Nos gustaría que dijera y aclarara todas las dudas que hay, que, en plena campaña electoral, se lo acusaba de repartir terrenos y así fomentar más asentamientos. Desearíamos saber cuál es su política como Intendente para erradicar los asentamientos y no fomentarlos, como ya lo hizo y lo hace, en este periodo de gobierno.

Nosotros desde nuestro lugar siempre nos manejamos con respeto, con la mano tendida para las cosas que Salto necesite sin importar de donde provenga la idea, pero no vamos a ser cómplices ni omisos frente a la mentira. No le vamos a permitir al Intendente Lima, ni a nadie, que falte a la verdad para intentar de arrimar agua para su molino.

Estamos dispuestos a dar debate sobre la LUC, a discutir con altura y argumentos, a respetar que los demás puedan pensar distinto, pero eso sí, con la mentira nunca vamos a transar y siempre vamos a denunciar a quienes la utilicen.

Carlos Silva

Edil, Lista 50

Partido Nacional