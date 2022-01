No es consentimiento, es VIOLACIÓN

.

El hecho de ser mujer se ha convertido con el paso del tiempo en miedo e incertidumbre constante; “avísame cuando llegues”, “pásame tu ubicación”, “espero a que entres a tu casa y me voy ”, “¿estás bien?”, “no salgas a la calle sola”.

Una nueva cotidianidad se hizo parte y la normalizamos cuando nada es normal, salir de tu casa con el miedo a jamás volver es letal, pensar que quizás algún día podes ser vos la del noticiero, ser noticia de moneda corriente que luego queda archivada como una más, cuando no es una más, es una menos. Una vida más que la impunidad marca, una justicia que no nos asegura que el que se desvía de su buena conducta recaerá el peso que corresponde, una justicia totalmente impune, que mira para otro lado, que hasta da pensar que defiende al acusado y no a la victima, paradójico.

Un sistema que lamentablemente no está a la altura que se necesita, pero claro aveces pesa más “la buena clase”, “el buen vestir”, “la buena familia” cuando se trata de un acusado, estereotipos que no son indicio de ninguna clase de buena moral, son indicio de unas lacras disfrazadas de “cinismo”.

Y hasta que punto la condena social es justicia, porqué hablamos de condena social cuando nuestro sistema se lava las manos ante los hechos, encubriendo a los acusados, protegiéndolos, dejándolos en libertad “dispuestos a la justicia”, siendo estos un peligro para otras mujeres más, incompetente.

Y lo más trágico del asunto es que tristemente para la justicia esto no tiene la relevancia que debería tener. No puede ser que seamos “carne de cañón” para los 5 minutos de noticiero, somos más que eso, somos una persona, no una cosa cómo se pensaron este grupito de violentos.

Luego está la otra cara, los que tratan de “hacer leña del árbol caído”, los que no toman dimensión que la vida de una persona se vio vulnerada por 3 “machitos” que no merecen ninguna clase de consideración. Los que parafrasean constantemente en lugar de buscar una solución a esta constante agonía que vivimos las mujeres día a día. Los que politizan,tergiversan y los peores; los que ponen en tela de juicio semejante atrocidad.

Porqué según algunos la mujer no tiene derecho a disfrutar libremente de su sexualidad, si le pasa algo es porqué “se lo merece por fácil”, “se lo buscó”, “ella sabía que arriesgaba su vida y fue”, “usaba la pollera corta”, “ella me provocó”, “fue su culpa”, “tenía solo amigos varones”.

Y esto pasa, sigue pasando y seguirá pasando si no cambiamos como sociedad.

Intentar corrompen una historia de verdad con versos que encierran el machismo en su máxima expresión, es triste.

Porqué hoy fue una de nosotras, pero mañana puede ser una de las tuyas; tu madre, hermana, abuela, tía, sobrina. Y ahí seguramente el relato te va a tocar de manera distinta, la moneda se da vuelta, ahí te das cuenta de la relevancia de los hechos y caes en que no debemos ser noticia constante.

Cabe hacer hincapié en el papel que cumplen los medios de prensa y lo que estos comunican y dan a entender ya que son formadores de opinión, el cuidar a la víctima es sumamente importante; medios tales cuando ocurren casos de esta calamidad intercambian papeles haciendo ver a la víctima en mera victimaria; “esto le pasó por subir fotos provocadoras”, “si no se mostraba de tal manera no le hubiera pasado nada” y cómo estás un sinfín de frases cosificadoras.

“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, no al que sufre”. ~Elie Wielsen

Belén Giovanoni García