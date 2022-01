Con respecto a un espacio contratado que apareció en Diario Cambio en la jornada de hoy, queremos manifestar que no sólo que repudiamos lo allí expresado, sino que también queremos ser bien claros al decir que obviamente no se trata de una expresión de la Comisión “Salto NO Deroga”, ni tampoco de los partidos políticos que integran la Coalición de Gobierno Nacional que defendemos la Ley de Urgente Consideración.

Nosotros estamos dispuesto a debatir y defender los 135 artículos de la LUC que se pretenden derogar, como también el accionar de nuestro Gobierno Nacional, con el respeto y la responsabilidad que ello merece.

Nosotros defendemos la Libertad, no obstante no estamos dispuestos a ser parte de una campaña sucia y con expresiones que no nos representan en lo más mínimo.

Vamos a debatir, a discrepar, pero no embarremos la cancha porque perdemos todos.

Por este motivo es que tampoco toleraremos, que se diga desde la oficialidad de la campaña contraria a la nuestra, que la LUC privatiza la Educación, cuando se falta alevosamente a la verdad, con intenciones claramente electorales.

¡POR ESO NO NOS TIEMBLA EL PULSO PARA DECIR QUE SEA DE DONDE SEA, NO VALE TODO!

Edil Facundo Marziotte