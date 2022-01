Ostentar en tiempo de crisis no está bueno

Hoy hablábamos en la radio que hace algún tiempo tenía la costumbre de publicar en redes las comidas que yo mismo elaboraba. Por una sencilla razón, mostrar a quien me tuviera afecto el gusto que tengo por cocinar y ponerme a prueba.

Con la pandemia eso cambió porque me hicieron entender que no estaba bueno publicar «platos» cuando mucha gente la estaba pasando mal.

No está bueno ostentar en la miseria o en la crisis desde ningún lugar y mucho menos cuando quienes nos pagan el sueldo son los vecinos y las vecinas.

Para no caer en la vulgaridad y poder continuar, cada uno tiene derecho de elegir donde vacaciona y en donde gasta su dinero de una licencia anual correspondida a derecho.

Ahora pregunto, y solo pregunto: queda bien que en un Salto estancado desde todo punto de vista el intendente, la directora de turismo y parte del equipo de comunicaciones se vayan a pasarla bien en Brasil?. A eso sumarle el secretario general en playas del este. Está bien?.

Una intendencia desfinanciada y con pobrísima gestión puede darse el lujo de mostrar «nivel» en tiempo de necesidades y crisis?.

No está bien, es más, diría que molesta pero no desde la envidia que es el lugar común en el que seguro caen los opinadores en redes sino por la empatía de saber que un escalofriante número de salteños no tienen trabajo….ergo, se les complica para comer y no llegan siquiera a Paso Curbelo.

No es bueno el mensaje aceptando, insistimos, que cada uno es dueño de su billetera aunque en algunos casos billetera mate galán.

Lo que es peor es pregonar ser distintos a los otros que veranean en el este y lamento decirles que son más de lo mismo o quizás una peor versión de mi.

Viva el verano, viva el amor y viva bajarnos la careta y mostrar que la perspectiva de este gobierno departamental al que con respeto decimos votaron 30.000 salteños, quiere llegar antes del final del mismo a cumplir el sueño de Hawai de Vacaciones.

Daniel Caiazzo