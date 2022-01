Presidente Lacalle Pou : «Estamos lejos de hablar de saturación”

El presidente, el ministro y el subsecretario de Salud informaron sobre la situación sanitaria ante el aumento de casos de covid y señalaron que quizá no sea necesaria una cuarta dosis de la vacuna.

El Presidente Luis Lacalle Pou, junto al ministro de Salud, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, dieron una conferencia de prensa este lunes tras “una extensa reunión” mantenida en Torre Ejecutiva. Las autoridades reconocieron que el sistema de salud está exigido en el primer nivel de atención por el aumento de contagios de coronavirus, pero el mandatario recalcó: “estamos lejos de hablar de saturación”.

Si la presión fuera sobre CTI estaríamos con una real preocupación”, dijo el presidente, y señaló que entienden la preocupación de los funcionarios de la salud ante el aumento de casos y de los usuarios ante la demora en atención.

Salinas agregó que, ante la mayor exigencia que atraviesa el primer nivel de atención, se podría redistribuir algún recurso del segundo nivel, pero sin dejar de lado las cirugías y la atención de las afecciones crónicas.Se ha sugerido la toma de medidas. No sabemos cuáles, pero nos podemos imaginar. Los creadores de la cuarentena obligatoria quizá vayan por el camino de restringir. Y nosotros, claramente, decimos que a veces el no tomar medidas es una medida», afirmó el presidente. «Con las prevenciones no farmacológicas, además de la vacuna, si se cumplen las previsiones del Ministerio de Salud Pública, estamos con cierta tranquilidad dentro de la existencia y la convivencia en una pandemia», agregó

sobre la posibilidad de que se brinde una cuarta dosis de la vacuna anticovid, el presidente señaló que no quiere “pecar de excesivamente optimista, pero ojalá no sea necesaria. En caso de ser necesaria, las tenemos. Ya habría ciudadanos en condiciones de dárselas pero no hay decisión todavía”.

Salinas dijo que se debe apostar al «control funcional» de la pandemia; «tenemos que cambiar la cabeza», apuntó. Además, recalcó que darse la tercera dosis es la clave para el control de los casos graves, las muertes y las hospitalizaciones y señaló que entre las 660.000 personas que no se han agendado para tenerla hay una alta proporción de personas menores de 40 años y mayores de 85. Si bien no se recomendó cerrar actividades o mantenerse aislado, el ministro recordó que es importante continuar con los cuidados no farmacológicos: usar mascarilla en lugares cerrados, mejorar la ventilación, evitar aglomeraciones y especialmente en personas vulnerables, “bajar la interacción social todo lo posible”. “Ya pasaron las fiestas, nos pusimos al día en temas sociales”, dijo.