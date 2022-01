Pretendió ingresar a Uruguay sin PCR y cayó show de La Princesita, una vergüenza internacional

Cerca de la hora del show, la noticia que llega en redes sociales y la suspensión del espectáculo de la Princesita en Salto y por arte de magia, la bajada en portales de sus videos, sin ninguna explicación. Pero como siempre decimos, no nos pesan prendas, queremos informar de la suspensión del show tan publicitado, con una expectativa enorme, con entradas costosas, con un montaje en la previa tremendo, pero con una falta de responsabilidad también tremenda. Desde que se abrieron las fronteras, hasta un escolar sabe que sin pcr negativo no pasas, ni por la frontera uruguaya ni por la Argentina, así que la explicación de la artista no es cierta, cuando habla solamente » uruguaya.», habla de rotura de micro, de cambios etc. El verso no!!! es la opción, cuando se organiza,y es poco serio, el manejo de la suspensión de la fiesta y es poco serio las excusas. La improvisación, el sobre la hora, que no previó salir con tiempo, llegar con tiempo y no previó que Uruguay es serio, que si o si había PCR. Es protocolo internacional, no sólo de Uruguay, y es una tomada de pelo… Pretender pasar sin Pcr, eso es lo que dice el comunicado de la artista,»la empresa que trasladaba los instrumentos y demás, no tenía PCR». Lo sentimos mucho por la gente, por la improvisación, por» quemar»Salto y con un comunicado 3 horas antes, dejarlo pasar. Una vergüenza, un fiazco hablando mal y pronto, una falta de responsabilidad artística y empresarial.