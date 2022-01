Quinto Elemento lo anunció, Lima «suspendió» Carnaval, no hay rubros

Hace una semana Quinto Elemento informó sobre la decisión del intendente de Salto, que en Río de Janeiro y de vacaciones, dijo que suspendía el carnaval y que lo informaría entre lunes y martes de esta semana. En realidad suspende desfiles de carnaval y habilita concurso de Asac, que sería en una sola noche y con 7 murgas, 3 de Salto, 3 de Paysandú y una de Soriano. Concurso organizado por Asac, en modalidad de los viejos regionales murgueros. Los lubolos, en un principio habrían aceptado realizar las Llamadas más adelante, en el entendido que pueden concursar en otros departamentos y en Salto pueden desfilar en otras actividades también. El meollo está en el desfile o los desfiles habituales de carnaval, que si son organizados por intendencia y que necesita de un presupuesto que no tiene, dada la crisis económica que sufre el gobierno de Lima. Claro está que no lo van a decir, reconocerlo sería darle la razón a la oposición que continuamente habla del 7% libre del Presupuesto, para todo y eso sería mágico.

Se equivoca el intendente al suspender el desfile, lo podría haber realizado con aforo, controles, etc como en Montevideo. Podría ir manejando el intendente el concepto de evolución, de endemia y podría razonar que, vamos camino a la permanencia día a día en nuestras vidas del Covid, que esta variante es un resfriado, que no tiene consecuencias graves si tenemos las 3 dosis y por lo tanto debería acentuar su discurso en vacunarse por 3era.vez y las vacunas pediátricas y no suspender actividades, medidas que se tomaban con la cepa P1 por ejemplo, cuando no teníamos vacunas o con 1 o 2 dosis. Claramente vuelve atrás porque conviene, cubrir un presupuesto de carnaval costoso, no sería adecuado. Como no lo es restringir aforos en bailes, el concepto de libertad responsable es el que deberíamos manejar todos y todas. Sin esperar restricciones, no va por ahí el mundo y menos a nivel nacional.

Por último el intendente dijo en conferencia que en Termas de Daymán u Arapey no hubieron casos de Covid, desde acá intendente, con todo respeto, deberían informarlo, o si lo está mentir u ocultar no estaría siendo lo correcto. Una vez más humo para visibilizarse a nivel nacional, para mostrar la diferencia, aunque sea equivocada, sin evidencia científica, sin dudas, un humo tremendo, en un enero sin nada, hasta con cajas vacías. Por mas que diga que en marzo lo reagenda, el carnaval es en febrero, no cuando comenzó la escuela, no lo es.