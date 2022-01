Repudio: Ex policía abusó de una/o menor de 7 años en Salto

De las notas que no queremos hacer, de las informaciones que no queremos conocer pero sí dar a conocer, tiene que ver en este caso con el abuso de un hombre mayor de edad a un/una menor de 7 años en un municipio de Salto. El hombre ex policía, había sido dado de baja de la fuerza hace 4 años aproximadamente, y vivía con la madre de el/la menor, con quien tenía un hijo pequeño. El hecho fue denunciado por la madre de la/el menor, en la Seccional Décima de Policía, tuvo intervención Juzgado de Menores y Familia. En esa sede y ante intervención de médico forense, pericia forense, la menor relató que el individuo en ausencia de la mamá de el/la menor, «la tiraba en la cama y hacía que la menor le practicara sexo oral y él se lo practicaba a ella/el, en el relato también consta que el individuo cuando bañaba la/el menor abusaba, manoseando sus partes íntimas. Consta también que amenazaba a la /el menor» que no contara a la madre porque le iba a suceder algo malo «. De igual forma, estas situaciones se daban cuando la mamá no estaba en la casa, pero también se dieron situaciones donde el individuo, en la madrugada iba al dormitorio de el/la menor y abusaba de ella, sin penetracioón. Es importante agregar que la menor se encuentra internada en un centro asistencial de Salto ciudad, controlada por Psicóloga y con su madre. El hecho delictivo fue denunciado el viernes, la Justicia falló : Reiterados delitos de abuso sexual y abuso sexual agravado a la condena de 5 años y seis meses.