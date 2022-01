Sin vices en el FA, la soberbia no les permitió asumir

Este viernes en la casa del Frente Amplio en Salto se llevó adelante el Plenario Departamental, órgano máximo de la fuerza política, donde se proclamarian las autoridades electas por los y las frenteamplistas en las elecciones internas del 5 de diciembre del 2021.Los referentes de Com. Electoral, dirigida por Pablo Bruno, proclamaron los nuevos integrantes de la Mesa Política Departamental, los delegados Nacionales electos a la Mesa Nacional del FA, los representantes de los comité de Base en la Mesa( 6) que no hubo acuerdo aún, en quienes van a representar esos lugares y la proclamación del Presidente Departamental Luis Alonso, y sus compañeros Vice Presidentes, el 2ndo. más votado, en este caso Mijail Pastorino, 1er. Vice y el 2ndo.Vice Presidente, el delegado más votado por las Bases, en este caso Juan Guarino, (ex Presidente de la Liga Salteña de Fútbol) . Llegó el momento de la proclamación y electoral proclamó a Alonso, pero cuando le tocó hablar, dijo que «no soy muy bueno para estas cosas» y le dió pase para que su mentor, el intendente Lima, fuera la estrella fugaz de la noche… Después de eso, dijo que iba a hacer un cuarto intermedio porque no estaba de acuerdo que los 2 Vice fueran hombres, que quería paridad y que había consultado a Montevideo, para conocer cuántos votos necesitaba para elegir nuevos Vice Presidente y dejar así, sin efecto el Plenario anterior, donde se había pactado y votado esta representatividad. Inmediatamente las voces frenteamplistas se alzaron, argumentando que, no se puede no respetar la decisión de un Plenario, que era lo pactado. La esposa de Alonso, argumentó esto nuevamente, dejar sin efecto el Plenario anterior y volvió hacer hincapié a que necesitan 44 votos, que de hecho hoy los tiene, para dejar sin efecto el pleno anterior. La cosa es que Guarino, dijo que si querían el renunciaba, cosa que se habló toda la tarde de hoy(irregularidades en la Liga, pesan) , pero que si el renunciaba, también lo tendría que hacer Mijail. Por ahora pasaron a un cuarto intermedio hasta el 8 de febrero, donde se volverá a tratar tema Vice presidencias. Recordando que el 5 de febrero, es la proclamación de Fernando Pereira a la Presidencia Nacional del FA.

Empezó mal Alonso, muy mal! Soberbio, intolerante, dejando de lado lo más sagrado para los y las frenteamplistas, las decisiones de su gente. Ganó la estrategia Lima, ganó la soberbia, al menos por ahora… !