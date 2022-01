Una nueva incoherencia del intendente Lima, que intenta tergiversar acerca de la LUC, ley que es base del compromiso por el País que eligió democráticamente la mayoría de los uruguayos en las elecciones del 2019 y que está vigente desde hace más de año y medio.

La LUC no deroga la ley de arrendamientos (Ley 14.219), sino que crea una alternativa más. Ahora, quien quiera arrendar un bien inmueble, tendrá dos opciones. Podrá hacerlo por el viejo sistema si cuenta con garantías suficientes, o podrá optar por este nuevo modelo impulsado por la LUC que no necesita garantías.

Por lo tanto, es absolutamente falso decir que los plazos de desalojo y lanzamiento se modifican. Estos, bajo el régimen de la Ley 14.219 siguen incambiados.

El régimen de alquiler sin garantías propuesto por la LUC no es más que una herramienta más, que genera libertad de optar por un modelo u otro, y que beneficia a todas las personas (en especial a los jóvenes) que no tienen garantía para poder alquilar.

Nos encontrará de su lado peleando por un mejor departamento. Pero NO transamos con la mentira. Engañar a la ciudadanía NO es el camino.

Edil Lic. Pablo Constenla

Partido Nacional Salto