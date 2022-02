41% de uruguayos votaría NO en referéndum, según Equipos Consultores

41% de los uruguayos afirmó que votaría por “mantener” los 135 artículos de la LUC que se propone derogar en el referéndum, y 31% por “derogarlos”. Además, un 1% afirma que votará “en blanco”, 1% “anulado”, y 26% está indeciso, según la última encuesta de Equipos Consultores de intención de voto hacia la consulta popular del 27 de marzo.

Como el voto en blanco se suma al “No”, la opción de mantener los artículos reuniría 42% de las preferencias, detalló el director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Zuasnabar.

Los resultados han oscilado significativamente en los últimos meses. En agosto o diciembre, la intención de voto por el “Sí” y por el “No” estaba prácticamente empata. Mientras que en noviembre o enero, las opiniones se inclinaron más hacia el “No”, por mantener los 135 artículos.

“Esta volatilidad en las preferencias es un reflejo de que la estructura de opinión de fondo no es sólida. Esto no llama la atención en un contexto en el que una parte importante de la población reconoce no estar plenamente informada sobre el tema”, indica el análisis de Equipos.

Cuando se pregunta a los votantes del “Sí” y del “No” si su preferencia es firme o si podría llegar a cambiarla, un 9% reconoció que su decisión podría modificarse. Por tanto, el verdadero electorado en disputa alcanza al 35% de la población (26% indeciso “puro”, y 9% orientado hacia alguna de las opciones, pero con posibilidad de cambio).

Al terminar enero el “No” tiene una ventaja sobre el “Sí” pero, en un escenario de alta indecisión y alta volatilidad de las preferencias, el escenario está aún abierto. Las campañas electorales recién están comenzando a cobrar intensidad y es esperable que, a medida que las mismas avancen, se acelere el proceso de decisión de los electores que aún no han tomado partido, afirma Equipos.