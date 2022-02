ASSE creó sede regional del Hospital de Ojos en Mercedes

Este martes 15 de febrero, ASSE dejó instalada en el Hospital de Mercedes, la Sede Regional Oeste del Hospital Especializado de Ojos, que ya cuenta con el equipamiento y recursos humanos necesarios y podrá realizar sus primeras cirugías a principio del mes de marzo. Asimismo, se hizo entrega de una ambulancia especializada que se suma a la flota ya existente.

El Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, señaló que la instalación se enmarca en el proceso de descentralización llevado adelante por esta administración, en este caso concreto con la puesta en funcionamiento del Plan «Uruguay Ve: La Visión de un País».

El jerarca indicó que en los últimos diez años, se operaron en Montevideo 6500 pacientes que viven en departamentos de la zona oeste del país, pero que 12500 no fueron intervenidos, es decir, que no tuvieron acceso a todas las prestaciones brindadas por el Hospital de Ojos «José Martí».

Precisamente este tipo de situaciones, son las que se pretenden evitar, a través de la creación de estos centros regionales, que en este caso particular comprende los departamentos de Soriano, Río Negro y Colonia.

Para ello, ya se instaló equipamiento de última generación, y se cuenta con excelentes recursos humanos en territorio.

Por otra parte, Cipriani anunció que el próximo lunes, se abre la licitación para las obras del CTI del Hospital de Mercedes, que comenzaría a funcionar sobre fines de este año.

Para la ejecución de las obras, y debido a la infraestructura del Hospital, debe desinstalarse la Unidad Respiratoria Aguda que se creó durante la ola pandémica y que permitió salvar muchas vidas. Por ese motivo, no se había comenzado antes con la construcción del Centro de Terapia Intensiva.

Asimismo, destacó la próxima instalación del Tomógrafo donado por la Fundación «Tiempo es Cerebro», a la cual el jerarca extendió su agradecimiento.

Por su parte, el Intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, destacó el trabajo en sinergia y cómo con estas acciones se ve plasmada la descentralización en la realidad.

El Centro Oftalmológico para la Región Oeste, cuenta con la colaboración de las Intendencias Departamentales.

Participaron asimismo de la actividad, el Vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, el Gerente General, Eduardo Henderson, la Directora de la Región Oeste de ASSE, Marianella Mures, el Director del Hospital de Ojos, Felipe Berta, el Director del Hospital de Mercedes, César Cresci y la Subdirectora, Carolina Dorner, entre otras autoridades, referentes en territorio, funcionarios y usuarios.