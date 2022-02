Dra. Cecilia Eguiluz: «Vi a un Manini muy sólido y a un Andrade muy tribunero»

En la mañana de este miércoles la dirigente cabildante de Exodo Siglo XXI, Dra. Cecilia Eguiluz, se refirió al debate entre Guido Manini Ríos y Oscar Andrade.

Eguiluz dijo que «la primer lectura del debate es la frase del cierre, viva el interior, porque fue un orgullo que el interior dijera viva la democracia y escuchamos a todos. Me pareció que todo el mundo estaba enganchado al debate y recibí mensajes de gente que no es de Cabildo que nos hizo comentarios del debate y de todas las edades. Ganamos todos con el debate».

Aclaró Eguiluz que «tengo la sensación que Manini estaba mucho más sólido y tranquilo a pesar de la gimnasia en todo esto de Andrade. Andrade arrancó calmado y luego perdió los estribos. Los temas fueron bien seleccionados de los 135 artículos. El mensaje final de ambos fue político».

La dirigente cabildante profundizó en que «Andrade tiene formación sindical y eso le jugó en contra. Sobre todo en el primer bloque me pareció un Andrade y luego despistó trayendo figuras que no tenían que ver con la LUC dejando al descubierto que el tema es contra el gobierno, político. La discusión es los artículos y no lo político».

Dijo, además, que en el tema derecho laboral, «Andrade podría haber sido mucho más sólido y le metió mucha tribuna. Fue como dos personas en una, contenido en el primer bloque para luego ser comido por el personaje. Andrade terminó el debate y se fue, y nos deja la sensación que fue sabor a poco con un Manini muy tranquilo y era el que queríamos ver todos. Me gustó la tranquilidad, la seriedad con la que se manejó Manini».