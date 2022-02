Instituto de Formación Rosa Silvestre informa

El Instituto de Formación Docente de Salto comunica que a partir del día 1°de febrero ha retomado la atención al público.

Debido que el local del IFD se encuentra en obra de remodelación la atención al público se hará a distancia a través de los siguientes contactos:

Por consultas llamar al teléfono 47335388 en horario de oficina de 8:00 a 12:00 y

de 14:00 a 18:00.

Los trámites se realizan a través de los correos:

bedeliaifdsalto@gmail.com para toda solicitud de escolaridad, consultas etc .

estudianteifdsalto@gmail .com para solicitudes de turnos, becas especiales,

residencia, escuela de práctica. Se le recuerda que toda” solicitud especial” debe

venir acompañada de constancias de las razones que lleva a solicitar un tratamiento

particular de su situación. Si es por trabajo debe presentar recibo de BPS, si es por

cuidado de niños pequeños, la fotocopia de cédula de los niños.

ifdsaltoinscripciones2022@gmail.com para enviar la documentación de

inscripciones, becas y pre-inscripciones. Deben enviar la documentación escaneada.

Los exámenes son en modalidad virtual , la inscripción tendrán que ser 48 horas

antes de cada examen, lo mismo para borrarse de dicho examen