La portabilidad numérica es un nuevo derecho que nos da la LUC

Semanas atrás, en una conferencia de prensa del oficialismo, con sus palabras, Julio María Sanguinetti, describió perfectamente la cuestión que la LUC habilitó el 12 de enero: “La portabilidad numérica, es decir, el número de teléfono celular que es la nueva cédula de identidad de la sociedad contemporánea. La ley reconoce el derecho a la propiedad de ese número”.

Además de certificar que somos dueños de nuestros números, los artículos que van del 471 al 476 son los que se pretenden derogar en el referéndum de marzo y son ellos los que nos brindan el derecho a mantener nuestro número sea cual sea la compañía que optemos. A su vez, nos otorga más libertades y facilidades a la hora de cambiar de operador (por ejemplo sea de pasar de Movistar a ANTEL o viceversa) haciendo de esto un proceso facilitador teniendo en cuenta que no tendremos riesgo de perder clientes ni ninguno de nuestros contactos. Sumado a lo anterior, afirmamos que como toda competencia de mercado logra que las empresas busquen esforzarse y mejorar por atraer más compradores lo que mejorará su servicio. Con este nuevo panorama los ciudadanos puede escoger quienes le den los servicios, ofertas y soluciones que buscan contemplando y en sintonía a las necesidades del cliente.

También se tarta de modernizarse. Como muchos países de avanzada, este derecho rige hace ya muchos años con éxito. Hasta unas pocas semanas Uruguay no lo tenía, mismo caso que Venezuela, pero esto cambió y desde la citada fecha en quedó habilitado esta partecita significativa de la Ley 19.889. Sin esto, condenábamos a nuestros habitantes a que mantengan su vínculo con la empresa que eligió en otras circunstancias para no perder su número.

Es de remarcar que La LUC da este derecho a las personas y además establece que los costos que se requieren para adecuar las redes y los sistemas no pueden ser trasladados al consumidor, los deben afrontar las empresas, quienes han acordado que se repartirán los mismos por partes iguales. También se destaca que se creó un Comité de Portabilidad Numérica formado por todas las compañías que brindan estos servicios en el territorio nacional, así como por organismos del Estado a fin de proteger los derechos y los datos de los clientes, buscando transparencia, reglas claras y que este derecho pueda hacerse efectivo a la brevedad, permitiendo que todos se puedan beneficiar teniendo más opciones y mejores servicios a menor precio.

Por último, para desmentir uno de los mitos que quiere imponer la oposición que es “La LUC desmantela las Empresas Públicas” se afirma que la mayoría de los uruguayos creen considerable mantener su número de celular cualquiera sea su proveedor y qué, una vez que entró en vigencia este derecho hace casi un mes el principal beneficiario de usuarios ha sido ANTEL.