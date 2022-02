Orgullo! Deborah Rodríguez es Oro, nuevamente

La atleta uruguaya Déborah Rodríguez se consagró campeona de los 800 metros del Sudamericano Indoor de Bolivia. La marca fue de 2:18.23

Sin dudas siempre ejemplo Déborah, una mujer comprometida, que a pesar de las dificultades, continúa, entrena, y nos representa de forma excelente a nuestro país.

Deborah repite la medalla de oro obtenida en la edición del 2020.

Esto decía en sus redes sociales :»CAMPEONA SUDAMÉRICANA INDOOR medalla de oro 🥇. Después de una temporada 2021 de ensueño empezamos la primer competencia del año con esta medalla. Realmente estoy muy contenta no solo con este resultado sino también con la clasificación de @runicolas y @correandres.zamora al mundial de Oregon y ya somos tres del equipo @martin_manana_ clasificados a nuestro gran objetivo. Y aún no termina la jornada falta @lorenaaires.hjuy y @emilasa por competir ‼️FELIZ 🥰 por mi entrenador que nos dedica tanto tiempo para que consigamos nuestros objetivos lo quiero mucho profe 🤩. Esta medalla se la dedico a mis sobrinos que son mi razón de ser 🙏🏾‼️ a ustedes que siempre me están mandando mensajes de ánimo «