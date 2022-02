Puerta a puerta, «Creer» del Edil Marziotte en Salto Nuevo

El Grupo Creer, Lista 40404 que encabeza el Edil del Partido Nacional Facundo Marziotte, realizó en la tarde de este sábado un trabajo puerta a puerta, en diálogo con los vecinos del Barrio Salto Nuevo.

“Brindamos Información, de una ley que está vigente desde hace 1 año y 10 meses, y que lo único que hizo fue cumplir promesas de la campaña, mejorar la seguridad, brindar derechos y priorizar siempre la LIBERTAD.” escribió Marziotte en su cuenta oficial de Facebook.

“Los vecinos no entienden porque algunos quieren derogar artículos que están dando resultados positivos, un vecino me dijo: «Vamos a votar el NO porque equipo que gana no se toca», y es así” dijo Marziotte

Este trabajo según manifestaron desde la propia agrupación se realiza en diferentes barrios de la ciudad, y se va a continuar de la misma manera en los próximos días