Que agua!, sin Carnaval en Salto, pero «eligen» figura

En una gestión cultural pésima de esta administración Lima, donde pierde el carácter jerarquizado de Dirección para pasar a ser Coordinación y depender además de Desarrollo Social, Eventos presenta lo que será la Figura del Carnaval 2022.

Los mismos que pospusieron los desfiles para marzo y desde Quinto Elemento Multimedios fuimos claros en el concepto de «suspensión», porque sabíamos que no contaba la intendencia de Salto con rubros para financiarlo. Tiempo después, reúnen a los directores de las escuela de samba y «de común acuerdo» suspenden los desfiles.

En ese momento dijimos que no tenía sentido, que para marzo en realidad, de la segunda quincena de febrero en delante los números de Covid comenzarian a bajar, cosa que ya está sucediendo y que organizando con pienso y protocolo adecuado, se podía haber llevado adelante. Ejemplo carnaval montevideano y en el día viernes las Llamadas, con más de 50 comparsas lubolas desfilando.

Pero para Salto era mucho trabajo, a pesar de que el coordinador de Cultura, en teoría estaria sólo para eso, pero Ferreira Pintos una vez más hace agua, le «metieron miedo» al decir de algún director de escuela de samba y quedarian sin nada, pero organizan la «Figura del carnaval».

Si el comunicado no fuera oficial pensaríamos que es broma, bueno no lo es. Van a elegir la Figura de un carnaval que no hay, que no existe, que suspendieron por falta de rubro, por ausencia de financiamiento, por falta de gestión y con la mejor excusa, el Covid.

Lamentable, una vez más, y sin entrar a hilar más fino, con la inclusión, que no es sólo género gente…..