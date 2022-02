Se lanzó la convocatoria para el Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales de UPM – Fase 2

Este jueves en la Sala Idea Vilariño de la Torre de Telecomunicaciones de Antel, se realizó el lanzamiento del Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales de UPM – Fase 2, que tiene como objetivo fortalecer capacidades y habilidades en potenciales empresas nacionales, para que puedan convertirse en proveedoras de bienes y servicios alineados a las necesidades y requerimientos de UPM. Las empresas postuladas que resulten seleccionadas, recibirán cofinanciación destinada para capacitación y adquisición de equipamiento, por un monto de hasta US$ 100 mil por empresa.

Del lanzamiento participaron el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Walter Verri; Álvaro Rossa, presidente del Fondo de Innovación Sectorial (FIS) por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); el director de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) Martín Ambrosi; y por UPM Javier Solari. También asistió el director de ANDE Federico Perdomo, entre otras autoridades.

El Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales de UPM tiene como objetivo fortalecer a empresas nacionales, para que puedan ser proveedoras de bienes y servicios alineados a las necesidades y requerimientos de UPM. En esta segunda etapa, la convocatoria se abrirá para empresas proveedoras de servicios destinados a la operación y mantenimiento (tanto en la parte industrial como forestal) de UPM, de los siguientes sectores: inspecciones de calidad, ensayos no destructivos END; limpieza industrial; trabajos en fibra FRP; andamios, materiales y montaje; y trabajos de taller con piezas de gran porte.

En la oportunidad, el director de ANDE Martín Ambrosi afirmó que “un programa de este tipo cuyo objetivo es llevar a empresas a otro nivel, mediante la mejora continua de competencias administrativas, técnicas, productivas, comerciales y financieras para generar más empleo de calidad, aumentar las exportaciones, y aumentar el valor agregado nacional, entre otros; en donde muchas de nuestras empresas se han visto impactadas y debilitadas por la crisis sanitaria del COVID-19; se transforma en un instrumento muy potente y de gran impacto territorial”. Agregó que “desde ANDE consideramos prioritario este tipo de programas para potenciar y fortalecer a nuestras empresas, que nos permitan impulsar y reactivar el motor de nuestra economía”.

Cada empresa proveedora que resulte seleccionada, accederá en primera instancia a los servicios de un consultor seleccionado por el Programa -en acuerdo con la empresa, que elaborará un diagnóstico y un plan de acción (los honorarios del consultor están incluidos en el Programa). Para llevar adelante el plan de acción recomendado por el consultor, las empresas recibirán cofinanciación destinada para capacitación y adquisición de equipamiento, por un monto de hasta US$ 100 mil por empresa (hasta US$ 30 mil para el desarrollo de capacidades, y hasta US$ 80 mil para equipamiento). El porcentaje de cofinanciación será del 80% en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, y de 50% para el resto. Las postulaciones se reciben desde el 3 de febrero hasta 28 de febrero de 2022 a través de la web de ANDE, en el siguiente LINK.

El Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales de UPM fue creado como una de las herramientas del Fondo de Innovación Sectorial, integrado por representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de UPM. Es ejecutado desde ANDE.