Un nuevo «Mano a Mano», para Quinto Elemento Portal

A partir de hoy Quinto Elemento Portal, está estrenando nuevas «galas», se vistió de largo, evolucionó, creció y llega a lucirse en estas nuevas formas, con artística nueva aggiornada a los portales de información más importantes del mundo, luce hermoso y coincidirán conmigo cuando ingresen y lo vean, con colores nuevos, formato nuevo, para disfrutar del mismo contenido. Una impronta pensada, producida y con un pienso que lo jerarquiza, sin perder las líneas que marcan su esencia. La de la coherencia, del periodismo sin «verdades a medias», la coherencia que marcó y marca, y hace la diferencia a Quinto Elemento como «duro», creíble y sin concesiones. Un medio de comunicación que no cambió, que no negoció y que sigue en la trinchera de informar, siempre con pruebas, con la noticia confirmada, sin humos, sin carreras de fórmula 1 en la publicación de la noticia, pero si sabiendo que esa información genera confiabilidad, certeza, y un solo discurso, más allá de gustos. Un lector que sabe que Quinto Elemento mantiene su línea y de desmentidos no conoce, que seguimos siendo los únicos que no nos pesan prendas, de denuncias, con nombres, con hechos y eso no lo sostiene más nadie en Salto. Desde hoy la aventura de ingresar al portal que tiene todo, que se actualiza las 24 horas y que lo lee Salto, la región y el mundo. Desde hoy, el Mano a Mano más cercano, entre ustedes y nosotros, para seguir creciendo en la fortaleza de este sentimiento mutuo, una vez más entre ustedes y nosotros.

Gracias a nuestro Webmaster Luis Salatti, creador de esta nueva magia.

Gracias a Salto Grande, por confiar en este Portal, para que ustedes puedan acceder desde aquí al sitio web del Polo Binacional Científico Educativo Tecnológico y Productivo, gracias!

Y Gracias a ustedes por estar, por creer, por disentir, por debatir, por criticar, por leer, gracias!

Bienvenido www.quintoelemento.uy